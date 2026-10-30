చమోలీ జిల్లాలో కూలిన హెలికాఫ్టర్ - ఆరుగురి దుర్మరణం (వీడియో)
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం ఘోర హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బద్రీనాథ్ ధామ్ నుంచి తిరుగుపయనమైన ఓ ప్రైవేట్ హెలికాప్టర్, జోషిమఠ్ సమీపంలోని చమోలీ జిల్లాలో చాయ్ గ్రామ సమీపంలో కుప్పకూలింది. ప్రమాద సమయంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.
ఈ ప్రమాదంపై ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి స్పందించారు. జోషిమఠ్ సమీపంలో హెలికాప్టర్ కూలిపోయిందన్న దురదృష్టకర వార్త అందిందని తెలిపారు. జిల్లా యంత్రాంగం, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ, రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం బృందాలు సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయని ఆయన సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. పరిస్థితిని తాను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ట్రాన్స్ భారత్ ఏవియేషన్కు చెందిన వీటీ-హెచ్సీఎక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ గల ఈ హెలికాప్టర్, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1:12 గంటలకు బద్రీనాథ్ నుంచి బయలుదేరింది. జోషిమఠ్కు ఎదురుగా ఉన్న హాతీ పహాడ్ వద్ద ఆర్మీ పోస్ట్ సమీపంలో చివరిసారిగా దీనితో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
జేపీ డ్యామ్ పైభాగంలో అటవీ ప్రాంతంలో తెల్లటి వస్తువు ఒకటి మండుతూ కనిపించిందని, అది కూలిపోయిన హెలికాప్టరే అయి ఉండవచ్చని చమోలి జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ అధికారి నందకిశోర్ జోషి తెలిపారు. కూలిన ప్రదేశాన్ని కచ్చితంగా గుర్తించేందుకు ఇతర హెలికాప్టర్లతో గగనతల పర్యవేక్షణ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
అయితే, ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో పాటు వర్షం కురుస్తుండటంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది. ఈ ఘటనపై సమాచారం సేకరిస్తున్నట్లు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ మదన్ సింగ్ బిస్త్ తెలిపారు. కాగా, ఈ నెలలోనే ఉత్తరాఖండ్ లోని చార్ ధామ్ యాత్ర మార్గాల్లో రెండు హెలికాప్టర్లు అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయిన ఘటనలు జరిగాయి.
వాతావరణం అనుకూలించక ఒకటి రుద్రప్రయాగ్, సాంకేతిక సమస్యతో మరొకటి తెహ్రీలో ల్యాండ్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజా ప్రమాదం చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రయాణికుల పరిస్థితికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
గాల్లో కలిసిన హెలికాప్టర్ ! ఉత్తరాఖండ్లో హెలికాప్టర్ మిస్సింగ్ బద్రీనాథ్ నుంచి వెళ్తున్న హెలికాప్టర్ గల్లంతు ! చమోలీ జిల్లా జోషిమఠ్ దగ్గర్లో కూలినట్లు అనుమానం ట్రాన్స్ భారత్ ఏవియేషన్కు చెందిన హెలికాప్టర్ భారీ వర్షాలు.. ప్రతికూల వాతావరణంతో గాలింపు ఆటంకం హెలికాప్టర్ కోసం మరో రెండు హెలికాప్టర్లతో గాలింపు హెలికాప్టర్లో ఎంతమంది ఉన్నారనే దానిపై నో క్లారిటీ— V6 News (@V6News) October 30, 2026