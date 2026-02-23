ఇన్స్టాగ్రామ్ లవ్.. మత్తుమందిచ్చి ప్రియుడు, స్నేహితుడు అత్యాచారం.. ఎక్కడ?
బెంగళూరులో ఓ యువతిపై ఆమె ప్రియుడు, అతని స్నేహితుడు మత్తుమందు ఇచ్చి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. తమిళనాడుకు చెందిన బాధితురాలు బెంగళూరులోని ఓ కాలేజీలో జర్నలిజం చేస్తోంది. ఆమె గత ఐదు నెలలుగా ఒక మహిళా స్నేహితురాలితో కలిసి పీజీ హాస్టల్లో ఉంటోంది.
బెంగళూరు నివాసి అయిన డిక్సన్ సాండ్రాగా గుర్తించబడిన మొదటి నిందితుడు జనవరి 2026లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా బాధితురాలిని సంప్రదించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇద్దరూ రోజూ చాటింగ్ చేయడం ప్రారంభించారు. తరువాత, సాండ్రా తన ప్రేమను వ్యక్తం చేసి కలవమని కోరినట్లు తెలిసింది.
ఇందుకు ఆమె అంగీకరించి కోరమంగళలోని ఒక కేఫ్లో అతన్ని కలిసింది. వారు మళ్ళీ అదే ప్రాంతంలో రెండుసార్లు కలుసుకున్నారు. తొలిసారి అతను ఆమెకు ప్రపోజ్ చేశాడు. దానికి ఆమె అంగీకరించింది. ప్రతిరోజు తాము ఫోన్లో చాట్ చేయడం, మాట్లాడుకోవడం కొనసాగించామని బాధితురాలు ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొంది.
ఫిబ్రవరి 14, ప్రేమికుల దినోత్సవం రోజున, ఆమె ఎప్పటిలాగే ఉదయం 10 గంటలకు కళాశాలకు వెళ్లింది. తరగతులు ముగిసిన తర్వాత, మధ్యాహ్నం 12.50 గంటలకు, ఆమె తన పిజి హాస్టల్కు తిరిగి వచ్చింది. ఆ సాయంత్రం, రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో, ఆమె బనశంకరిలోని ఒక రెస్టారెంట్కు డిన్నర్ కోసం బయటకు వెళ్లింది.
సాండ్రా తనకు ఫోన్ చేసి జక్కూర్లోని ఒక విల్లాకు రమ్మని చెప్పాడని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. రెండవ నిందితుడు, బెంగళూరు నివాసి అయిన నిఖిల్ అక్కడ ఉన్నాడు. సాండ్రా, నిఖిల్ బలవంతంగా ఆమెను మత్తుమందు ఇచ్చి.. గదిలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలు తెలిపింది.
ఆమె స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత తన దుస్తులు తొలగించబడి వున్నాయని బాధితురాలు తెలిపింది. స్పృహలోకి వచ్చాక కూడా తనపై అత్యాచారం జరిగిందని బాధితురాలు ఆరోపించింది. ఈ సంఘటనపై తన సోదరుడి సాయంతో అమృతహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో సాండ్రా, నిఖిల్పై ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని, చట్టం ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.