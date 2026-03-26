వందే భారత్ రైలులో పురుగుల భోజనం.. భారీ అపరాధం
దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తయారు చేసిన వందే భారత్ రైలులో సరఫరా చేసే భోజనంలో పురుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఐఆర్సీటీసీకి రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా స్పందించి, భారీ అపరాధం విధించింది. ఈ నెల 15వ తేదీన పాట్నా - టాటా నగర్ వందే భారత్ రైలులో అందించిన ఆహార నాణ్యతపై ఒక ప్రయాణికుడు చేసిన ఫిర్యాదును రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా పరిగణించి, ఇండియన్ రైల్వేస్ ఐఆర్సీటీసీకి రూ.10 లక్షల అపరాధం విధించింది.
రితేశ్ కుమార్ అనే ప్రయాణికుడు మార్చి 15వ తేదీన పాట్నా - టాటా నగర్ వందే భారత్ రైలులో ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలో తమకు అందించిన భోజనంలోని పెరుగులో పురుగులు రావడంతో ఆయన మేనేజరులను పిలిచి ఫిర్యాదు జేశారు. రైలు సిబ్బంది ఆ భోజనాన్ని పరిశీలించారు. రితేశ్ ఈ ఉదంతాన్ని వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేశారు. దీనీపై రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది.
ఐఆర్సీటీసీకి రూ.10 లక్షల అపరాధం వింధించడంతో పాటు సంబంధిత కేటరింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కు రూ.50 లక్షల జరిమానా విధించింది. అలాగే, కాంట్రాక్టును కూడా రద్దు చేసినట్టు తెలిపింది. ప్రయాణికుల భద్రత, ఆహార నాణ్యతే తమ ప్రధాన ప్రాధాన్యతలని ఇండియన్ రైల్వేస్ స్పష్టం చేసింది.