కంగనా రనౌత్పై మండిపడిన కాంగ్రెస్ - ఆమె మానసిక పరిస్థితి క్షీణిస్తోందంటూ కామెంట్స్...
బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఆమె మానసికపరిస్థితి క్షీణించిపోతోంది అంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు ఎద్దేవా చేశారు. జాతీయ గేయం వందేమాతరం పట్ల కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతల వైఖరిని పాకిస్థాన్ ప్రజలతో పోల్చుతూ కంగనా రనౌత్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ముంబైలో ఓ ఆలయాన్ని సందర్శించిన అనంతరం కంగన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'వందేమాతరం భారతదేశ చైతన్యాన్ని సూచిస్తుంది. దానిపై ఇంతటి ద్వేషం చూపడం, ఆలపిస్తుంటే అడ్డుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పాకిస్థాన్లోని ప్రజలు కూడా బహుశా ఇలా స్పందించరేమో' అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం బీజేపీ వ్యతిరేకిగానే కాకుండా, దేశ వ్యతిరేకిగా మారుతోందని ఆమె ఆరోపించారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఘాటుగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి సుప్రియా శ్రీనతే మాట్లాడుతూ, 'కంగనాను బీజేపీనే పెద్దగా పట్టించుకోదు. ఆమెకు మంచి వైద్యుడిని చూపించాలని నేను బీజేపీకి సలహా ఇస్తున్నాను. రోజురోజుకు ఆమె మానసిక స్థితి క్షీణిస్తోంది' అని ఎద్దేవా చేశారు.
కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ ప్రతాప్ ఢీ కూడా కంగనపై విమర్శలు గుప్పించారు. '2014లోనే దేశానికి అసలైన స్వాతంత్య్రం వచ్చిందని గతంలో వ్యాఖ్యానించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు దేశభక్తి గురించి మాట్లాడటమా?' అని ఆయన ప్రశ్నించారు. జాతీయ జెండా, రాజ్యాంగం విషయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ చరిత్రను గుర్తుచేస్తూ, కనీసం స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్ర పుస్తకాలనైనా ఆమె చదవాలని హితవు పలికారు.