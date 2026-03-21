కాలేజీలో భగ్గుమన్న పాతకక్షలు - విద్యార్థిపై 8 రౌండ్ల కాల్పులు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసిలో దారుణం చోటుచేసుకింది. ఓ కాలేజీ క్యాంపస్లోని విద్యార్థిని మరో విద్యార్థిని తుపాకీతో అతి కిరాతకంగా కాల్చి చంపాడు. ఉదయ్ ప్రతాప్ కాలేజీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన జరిగింది. బీఎస్సీ చదువుతున్న సూర్యప్రతాప్ సింగ్ (23) అనే విద్యార్థి, మంజీత్ చౌహాన్ అనే మరో విద్యార్థి హత్య చేశాడు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. వీరిద్దరి మధ్య పాత కక్షలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హత్య జరిగినట్టు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. నిందితుడు మంజీత్.. సూర్య ప్రతాప్పై దాదాపు 8 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్టు తెలుస్తోంది. కింద పడిపోయిన తర్వాత కూడా అతనిపైకి ఎక్కి మరీ కాల్పులు జపడం అక్కడున్న వారిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ దారుణానికి సంబంధించింన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ ఘటనతో కాలేజీ క్యాంపస్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. దీంతో ఘటనతో ఆగ్రహించిన తోటి విద్యార్థులు ఫర్నిచర్ను ధ్వంసం చేసి నిరసనకారులకు దిగారు. మరోవైపు, మృతుడి తండ్రి తన కుమారుడు అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు నిరాకరించారు. నా కొడుకును చంపిన వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి. అపుడే వాడి ఆత్మకు శాంతి అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న వారణాసి పోలీసులు ప్రధాన నిందితుడు మంజీత్ చౌహాన్ను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ప్రమేయమున్న ఇతరుల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కాలేజీ వద్ద భారీగా పోలీసులను మొహరించారు.