Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 8 మే 2026 (22:36 IST)

విజయ్‌కు చుక్కలు చూపిస్తున్న వీసీకే పార్టీ, డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ డిమాండ్

Actor Thalapathy Vijay drawing Whistle Muggu in Perambur Chennai
ఎన్నికల్లో తగిన మెజారిటీ సాధించలేకపోతే ఎలా వుంటుందో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్‌కు క్రమంగా తెలిసి వస్తోంది. కేవలం అతిపెద్ద పార్టీ అయితే సరిపోదు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి కావలసిన సాధారణ మెజారిటీ రాకపోతే పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో తమిళనాడు రాజకీయాలను చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది.
 
వీసీకెకి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు వున్నారు. వీరు ఇద్దరూ విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలంటే... డిప్యూటీ సీఎం పోస్టుతో పాటు ఒక కేబినెట్ మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. విజయ్ రాజీనామా చేసే స్థానం నుంచి తమ అభ్యర్థిని పోటీకి నిలబెట్టాలి. వీటితో పాటు ఇంకా రెండు షరతులు కూడా పెట్టినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు ఐయుఎంల్ సైతం మద్దతుపై స్పష్టత ఇవ్వడంలేదు. దీనితో రేపు జరగాల్సిన ప్రమాణస్వీకారం వాయిదా పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
 

రాయవలస నచ్చితే తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి: కార్తీక్ జయంతి

మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ నిర్మించిన రావు బహదూర్ చిత్రం డేట్ ప్రకటన

Kiran Abbavaram: ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్న తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమా

Nikhil Siddhartha: నిఖిల్ స్వయంభు షూటింగ్ కష్టాలు !

Chiranjeevi: రామ్ చరణ్ హార్డ్ వర్కర్ అంటూ కితాబిచ్చిన పెద్ది టీమ్

