దారుణం, కుక్కకాటుతో రేబిస్ వ్యాధి సోకి కుక్కలా అరుస్తున్న బాలుడు, వీడియో
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీర్జాపూర్లో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. గత ఏడాది డిశెంబరులో ఓ బాలుడిని కుక్క కరిచింది. కుక్కకాటుకి కనీసం 5 యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ డోసులు తీసుకోవాల్సి వుండగా అతడు కేవలం 2 మాత్రమే తీసుకున్నాడు. దీనితో అతడికి వ్యాధి సోకింది. ఆ బాలుడు కుక్కలా మొరుగుతూ వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అతడి పరిస్థితి విషమించిందనీ, బ్రతికే అవకాశాలు దాదాపుగా లేవని వైద్యులు చెప్పినట్లు సమాచారం. వీడియోలో చూడండి బాలుడు కుక్కలా ఎలా మొరుగుతున్నాడో...
కుక్క కరిచినప్పుడు ఏం చేయాలి?
కుక్క కరిచినప్పుడు తీసుకునే యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ (Anti-Rabies Vaccine) కోర్సుదా తీసుకోవాలి. ఈ వ్యాక్సిన్ గాయం తీవ్రత, డాక్టర్ సలహాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇచ్చే డోసుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
సాధారణ వ్యాక్సిన్ షెడ్యూల్... 5 డోసులు
చాలా సందర్భాల్లో డాక్టర్లు 5 ఇంజెక్షన్ల కోర్సును సూచిస్తారు. దీనిని 0, 3, 7, 14, 28 రోజుల వ్యవధిలో తీసుకోవాలి.
మొదటి డోస్ (Day 0): కుక్క కరిచిన రోజు (వీలైనంత త్వరగా).
రెండవ డోస్ (Day 3): కరిచిన 3వ రోజున.
మూడవ డోస్ (Day 7): కరిచిన 7వ రోజున.
నాల్గవ డోస్ (Day 14): కరిచిన 14వ రోజున.
ఐదవ డోస్ (Day 28): కరిచిన 28వ రోజున.
గాయం తీవ్రతను బట్టి... అంటే ఒకవేళ కుక్క గట్టిగా కరిచి, రక్తం ఎక్కువగా వస్తే, వ్యాక్సిన్తో పాటు 'రేబీస్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్' (Rabies Immunoglobulin) అనే ఇంజెక్షన్ కూడా గాయం చుట్టూ ఇస్తారు. ఇది తక్షణ రక్షణను ఇస్తుంది. ఇంజెక్షన్లను కచ్చితమైన రోజుల్లోనే తీసుకోవాలి. ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం చేయకూడదు.
తక్షణమే చేయవలసిన పని:
గాయాన్ని శుభ్రం చేయండి: కుక్క కరిచిన వెంటనే ఆ ప్రదేశాన్ని ప్రవహించే నీటి కింద(Running water) సబ్బుతో కనీసం 10-15 నిమిషాల పాటు బాగా కడగాలి. దీనివల్ల వైరస్ ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా వెంటనే దగ్గరలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లేదా డాక్టరును సంప్రదించి చికిత్స ప్రారంభించాలి.
కుక్క కరిచినప్పుడు ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించి, వారి సలహా మేరకు పూర్తి డోసులు తీసుకోవడం అత్యవసరం.