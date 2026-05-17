  Video: Fire catches onto a banyan tree while lamps are being lit on the day of Vata Savitri Vratam in Patna
Last Updated : Sunday, 17 May 2026 (22:41 IST)

వట సావిత్ర వ్రతం నాడు దీపాలు వెలిగిస్తుండగా మర్రిచెట్టుకు అంటుకున్న నిప్పు, వీడియో

బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం... మర్రిచెట్టు భక్తులు చేసిన పొరపాటు వల్ల కాలిపోయింది. వట సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పెద్దఎత్తున భక్తులు వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం వద్దకు వచ్చి పూజలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వారు చెట్టు మొదల్లో దీపాలు వెలిగించారు. ఇలా వెలిగిస్తుండగా చెట్టుకు చుట్టి వున్న దారాలకు నిప్పు అంటుకుంది. వెంటనే ఆ మంటలు కాస్తా చెట్టుకు వ్యాపించాయి. దీనితో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పూజ సమయంలో వెలిగించిన దీపాలు, కర్పూర హారతులు ఇవ్వడం వల్ల ఈ అనర్థం చోటుచేసుకున్నది భక్తులు తెలిపారు.
 
వట సావిత్రి వ్రతం కథలో సావిత్రి తన భర్త ప్రాణాలను మర్రి చెట్టు కిందే దక్కించుకుంది. అందుకే మర్రి చెట్టుకు జ్యేష్ట మాసంలో వచ్చే వటసావిత్రి వ్రతం నాడు వివాహితులు తమ భర్తలకు దీర్ఘాయుష్షు, ఆరోగ్యం సిద్ధించాలని పూజలు చేస్తారు.
 
మర్రి చెట్టు కిందే దక్షిణామూర్తి (శివుడు) కూర్చుని మునులకు జ్ఞానబోధ చేశాడు. అందువల్ల ఆరోజు మర్రి ఆకును తలపై పెట్టుకోవడం వల్ల మనసులోని చంచలత్వం, అనవసర భయాలు తొలగిపోయి, బుద్ధి వికసిస్తుందని, ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు.
