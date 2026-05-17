వట సావిత్ర వ్రతం నాడు దీపాలు వెలిగిస్తుండగా మర్రిచెట్టుకు అంటుకున్న నిప్పు, వీడియో
బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం... మర్రిచెట్టు భక్తులు చేసిన పొరపాటు వల్ల కాలిపోయింది. వట సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పెద్దఎత్తున భక్తులు వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం వద్దకు వచ్చి పూజలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వారు చెట్టు మొదల్లో దీపాలు వెలిగించారు. ఇలా వెలిగిస్తుండగా చెట్టుకు చుట్టి వున్న దారాలకు నిప్పు అంటుకుంది. వెంటనే ఆ మంటలు కాస్తా చెట్టుకు వ్యాపించాయి. దీనితో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పూజ సమయంలో వెలిగించిన దీపాలు, కర్పూర హారతులు ఇవ్వడం వల్ల ఈ అనర్థం చోటుచేసుకున్నది భక్తులు తెలిపారు.
পূজা সময়ে ভক্তরা করা ছোট ভুলের কারণে শতবর্ষী— AVM (@AvmNews7) May 17, 2026
మహావృక్షం కాలిపోయింది
బీహార్లోని పాట్నా జిల్లా ఫతుహాలో వట సావిత్రి పూజ సందర్భంగా ఒక మర్రి చెట్టుకు నిప్పుంటుకున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. పూజ సమయంలో వెలిగించిన దీపాలు , కర్పూర… pic.twitter.com/R26APvHR5D
వట సావిత్రి వ్రతం కథలో సావిత్రి తన భర్త ప్రాణాలను మర్రి చెట్టు కిందే దక్కించుకుంది. అందుకే మర్రి చెట్టుకు జ్యేష్ట మాసంలో వచ్చే వటసావిత్రి వ్రతం నాడు వివాహితులు తమ భర్తలకు దీర్ఘాయుష్షు, ఆరోగ్యం సిద్ధించాలని పూజలు చేస్తారు.
మర్రి చెట్టు కిందే దక్షిణామూర్తి (శివుడు) కూర్చుని మునులకు జ్ఞానబోధ చేశాడు. అందువల్ల ఆరోజు మర్రి ఆకును తలపై పెట్టుకోవడం వల్ల మనసులోని చంచలత్వం, అనవసర భయాలు తొలగిపోయి, బుద్ధి వికసిస్తుందని, ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు.
তামিলনাড়ু মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের বিরুদ্ধে কোলিউড হিরো বিশাল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সিনেমাটোগ্রাফি মন্ত্রী হিসেবে রাজমোহনের নিয়োগের বিষয়ে তিনি একটি টুইট করেছেন।
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.