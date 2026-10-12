Rahul Gandhi, కార్యకర్తకి మోచేతితో రాహుల్ కుమ్మాయి పోటు, వీడియో వైరల్
కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ (Rahul Gandhi) తన పక్కనే నడుస్తున్న ఓ వ్యక్తికి తమ మోచేతితో కుమ్మాయి పోటు పొడిచిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ ఇండియా(INDIA) కూటమి శ్రేణులు సుప్రీంకోర్టు వైపు భారీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాయి.ఈ కార్యక్రమంలో ప్రియాంకా గాంధీతో పాటు రాహుల్ గాంధీ కూడా పాల్గొన్నారు.
ఈ నరసన ర్యాలీ చేస్తున్నప్పుడు రద్దీ ఎక్కువ కావడంతో రాహుల్ గాంధీ వైపు ఓ కార్యకర్త మరీ దగ్గరగా వచ్చాడు. దాంతో రాహుల్ ఒక్కసారిగా తన మోచేతితో సదరు కార్యకర్తకు కుమ్మాయి పోటు పొడిచాడు. ఈ దృశ్యం కాస్త కెమేరాల్లో రికార్డైంది.
ఈ వీడియో క్లిప్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన పలువురు నాయకులు రాహుల్ గాంధీకి సొంత పార్టీ కార్యకర్తలు,నాయకులు అంటేనే లెక్కలేదంటూ విమర్శిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు... ఇటువంటి రద్దీ సమయంలో ఇట్లాంటి ఘటనలు జరగడం సాధారణమేననీ, అనవసరంగా దాన్ని రాద్దాంతం ఎందుకు చేస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ నాయకులు వాదిస్తున్నారు.
Rahul Gandhi elbowing his own party worker Loyalty from the worker Elbow from the leader https://t.co/4pXgmzikaw— Akshay Akki ಅಕ್ಷಯ್???????? (@FollowAkshay1) October 12, 2026