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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (20:08 IST)

బస్సులో జర్నీ చేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్ (video)

Vijay Bus journey
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (20:00 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (20:08 IST)
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Vijay Bus journey
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అత్యంత విలాసవంతమైన, అత్యుత్తమ శ్రేణికి చెందిన కాన్వాయ్ సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఇందులో అత్యధిక సౌకర్యం, అత్యున్నత స్థాయి భద్రతా ఏర్పాట్లు కలిగిన ఖరీదైన వాహనాలు ఉంటాయి. అయితే, గురువారంతమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తలపతి విజయ్ ఒక ఆసక్తికరమైన పని చేశారు. 
 
చెన్నైలో ఆయన ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో కలిసి ప్రజా రవాణా బస్సులో ప్రయాణించారు. ఈ దృశ్యం ఎంతో ఆసక్తికరంగానూ, ఆశ్చర్యకరంగానూ నిలిచింది. బస్సు ప్రయాణంలో ఆయన చిరునవ్వుతో ఉల్లాసంగా కనిపించారు. చెన్నై నగరంలోని రద్దీ ప్రాంతమైన కొలత్తూర్‌కు వెళ్లేందుకు ఆయన స్వయంగా బస్సు టికెట్ కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా, దానికి సరిపడా చిల్లర డబ్బులను కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు. 
 
తమతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి బస్సులో ప్రయాణించడం స్థానికులకు ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని ఇచ్చింది. సాధారణంగా, రాజకీయ నాయకులు తమ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే విజయం సాధించినప్పుడు, వారు తరచుగా అహంకారానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 
 
కానీ విజయ్ అందుకు భిన్నంగా, అత్యంత నిరాడంబరంగా, వినమ్రంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రజా రవాణాలో ప్రయాణిస్తూ తన మొబైల్ ఫోన్‌లో వీడియోలు తీసుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. 
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సెల్వి

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