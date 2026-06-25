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బస్సులో జర్నీ చేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్ (video)
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అత్యంత విలాసవంతమైన, అత్యుత్తమ శ్రేణికి చెందిన కాన్వాయ్ సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఇందులో అత్యధిక సౌకర్యం, అత్యున్నత స్థాయి భద్రతా ఏర్పాట్లు కలిగిన ఖరీదైన వాహనాలు ఉంటాయి. అయితే, గురువారంతమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తలపతి విజయ్ ఒక ఆసక్తికరమైన పని చేశారు.
Vijay Bus journey
చెన్నైలో ఆయన ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో కలిసి ప్రజా రవాణా బస్సులో ప్రయాణించారు. ఈ దృశ్యం ఎంతో ఆసక్తికరంగానూ, ఆశ్చర్యకరంగానూ నిలిచింది. బస్సు ప్రయాణంలో ఆయన చిరునవ్వుతో ఉల్లాసంగా కనిపించారు. చెన్నై నగరంలోని రద్దీ ప్రాంతమైన కొలత్తూర్కు వెళ్లేందుకు ఆయన స్వయంగా బస్సు టికెట్ కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా, దానికి సరిపడా చిల్లర డబ్బులను కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు.
తమతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి బస్సులో ప్రయాణించడం స్థానికులకు ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని ఇచ్చింది. సాధారణంగా, రాజకీయ నాయకులు తమ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే విజయం సాధించినప్పుడు, వారు తరచుగా అహంకారానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
కానీ విజయ్ అందుకు భిన్నంగా, అత్యంత నిరాడంబరంగా, వినమ్రంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రజా రవాణాలో ప్రయాణిస్తూ తన మొబైల్ ఫోన్లో వీడియోలు తీసుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
TN CM Joseph Vijay boards a bus after launching 300 buses to boost public transport. pic.twitter.com/x7HWN7OIFB— News Arena India (@NewsArenaIndia) June 25, 2026
OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
'గంభీర'కు సంబంధించిన చెప్పబడని కథ ఆవిష్కృతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. ఓజీ యూనివర్శ్ గాథను విస్తరించేందుకు, 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్బ్యా నర్పై దర్శకుడు సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి సిద్ధమవుతున్నారు. ఓజీలో థమన్ సంగీతం ఎంత పేరు తెచ్చిందే తెలిసిందే. అదే పేరుతో థమన్ మ్యూజిక్ సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.
వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణాలు అనేకం.. మగాడు టచ్ చేయగానే ఆడపిల్లకి అర్థమైపోతుంది : సింగర్ సునీత
చిత్రపరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలపై ప్రముఖ సింగర్ సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేతులు వేయడం, చనువు తీసుకోవడం వంటివి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి దశలో ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. పైగా, పవర్ ఉన్నవాళ్లు అవతలి వాళ్లను వాడుకోవాలని చూస్తారని వెల్లడించారు. కానీ, అవకాశాల కోసం, ఇండస్ట్రీలో రాణించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో వాటిని భరిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.