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  4. Video: People are chasing down and thrashing the cockroaches who verbally abused the Prime Minister Narendra Modi
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (16:55 IST)

దేశాన్ని నేపాల్ చేస్తామని ప్రధానిని దుర్భాషలాడిన బొద్దింకలను పరుగులు పెట్టించి కొడుతున్న జనం, వీడియో

People are thrashing the cockroaches
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (16:59 IST)
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CJP జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో పాల్గొన్న కొంతమంది భారతదేశం గురించి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి గురించి దుర్భాషలాడారు. అసభ్య పదజాలాన్ని ఉపయోగించారు. వీరిపై ఇప్పటికే పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసారు. ఐతే దుర్భాషలాడినవారు పొరబాటున బైట కంటికి కనిపిస్తే... ప్రజలు వారికి దేహశుద్ధి చేస్తున్నారు. భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు కుట్రపూరిత వ్యాఖ్యలు చేస్తారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కనబడినవారిని కనబడ్డట్లు నడిరోడ్డు మీదే చితక్కొడుతున్నారు. దీనితో జంతర్ మంతర్ వద్ద నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడిన బొద్దింకలు బైటకు రావాలంటేనే జడుసుకుంటున్నాయి. దేశంలో అశాంతికి కారణమయ్యేవారిని ఎవ్వరినీ ప్రజలు ఉపేక్షించరని ఎన్నోసార్లు రుజువైంది కూడా.
 

విజయంలో వినయం వుండాలి: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నాయకులు, నిరసనకారులు, మద్దతుదారులు ఒక Resignation Partyలో పాల్గొన్న వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో CJP ప్రతినిధులు అశుతోష్ రంకా, సౌరవ్ దాస్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలపై స్పందిస్తూ సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ స్పందిస్తూ, విజయంలో వినయం కూడా ఉండాలి అని తన మద్దతుదారులకు సూచించారు.
 
విజయంలో వినయం ఉండాలి. ఎవరి మనోభావాలనూ దెబ్బతీసే పనులు చేయకండి. ప్రేమతో, విశాల హృదయంతో ముందుకు సాగాలని నేను వారిని కోరుతున్నాను అని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రులు జితేంద్ర సింగ్, జెపి నడ్డా సమక్షంలో తన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను విరమించడంపై వచ్చిన విమర్శలు, లడఖ్ సంప్రదాయాలపై అవగాహన లేకపోవడం వల్లే తలెత్తాయని ఆయన అన్నారు.
 
తను బాపు (మహాత్మా గాంధీ)కి నివాళులర్పించాలనుకున్నాననీ, 100 ఏళ్ల క్రితం ఆయన చూపిన మార్గం నేటికీ అంతే సందర్భోచితమైనదని అన్నారు. ఈ ప్రయోగం నేడు విజయవంతమైందని చెప్పారు. లడఖ్‌లో ప్రభుత్వ ప్రతినిధి లేదా సీనియర్ నాయకుడు ఒక నిరసనకారుడి దీక్షను విరమింపజేస్తే, ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్లకు తలొగ్గిందని అర్థం అని వాంగ్‌చుక్ చెప్పారు.
 
లడఖ్‌లో నిరసనలు జరిగినప్పుడు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధి లేదా ఏదైనా పెద్ద నాయకుడు మీ దీక్షను విరమింపజేస్తే అది విజయంగా పరిగణించబడుతుంది. వారు మీకు ఆహారం తినిపిస్తూనే మీకు తలవంచుతున్నట్లు అర్థం. ఒకవేళ అది సాధ్యం కాకపోతే, మేము చిన్న పిల్లల లేదా వృద్ధుల చేతుల మీదుగా దీక్షను విరమిస్తాము అని ఆయన అన్నారు.
 
ప్రధాన్ రాజీనామా సరిపోతుందా అని అడిగినప్పుడు, అది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని వాంగ్‌చుక్ అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకుంటుందని, శాంతియుత నిరసనకారులపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోరని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దీన్నిబట్టి ఆందోళనలో పాల్గొన్న క్రిమినల్స్ విషయంలో సీజేపి పట్టుబడుతున్న డిమాండుతో ఆయన విభేదిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
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ఐవీఆర్
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