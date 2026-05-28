  4. Video: Rider performs stunts, sitting with hands off the handlebars on a speeding scooter
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (21:46 IST)

రోడ్డుపై వేగంగా కదిలే స్కూటర్ హ్యాండిల్ వదిలేసి కూర్చుని ఫీట్స్, వీడియో

రీల్స్ పిచ్చి ముదిరిపోయి ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నా అందులో నుంచి బైటకు రావడంలేదు చాలామంది. ఇట్లాంటి రీల్స్ పిచ్చితో ఓ వ్యక్తి ఏకంగా జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదకర ఫీట్స్ చేసిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని లక్నో జాతీయ రహదారిపై స్కూటర్ పైన ఓ వ్యక్తి వేగంగా ప్రయాణిస్తూ ఒక్కసారిగా దాని హ్యాండిల్ వదిలేసాడు. చక్కగా బాసింపట్లు వేసుకుని కూర్చుని, వెకిలిగా నవ్వుతూ వాహనాలు వేగంగా వెళ్తున్నప్పటికీ పట్టించుకోవడంలేదు. ఈ ప్రమాదకర స్టంట్ పైన నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా అతడిని అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

