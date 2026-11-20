మద్యం మత్తు: మోటర్మ్యాన్ క్యాబిన్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించిన యువతి
ముంబై రైల్వే స్టేషన్లో ఒక యువతి నిషేధిత మోటర్మ్యాన్ క్యాబిన్లోకి బలవంతంగా ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఒక వైరల్ సోషల్ మీడియా వీడియో, రైల్వే భద్రత, ప్రయాణికుల భద్రతపై విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. ఆ క్లిప్లో, స్కర్ట్, హైహీల్స్ ధరించిన ఆ మహిళ, లోపలికి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తూ, క్యాబిన్ డోర్ హ్యాండిల్ను రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకుని, పదేపదే లాగుతూ, అస్తవ్యస్తమైన కదలికలతో వెనక్కి వంగుతూ కనిపిస్తుంది.
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ఆ మహిళ మత్తులో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోందని, ఈ సంఘటన గోరేగావ్ రైల్వే స్టేషన్లో జరిగిందని ఆరోపిస్తూ ఆన్లైన్ వినియోగదారులు ఈ ఫుటేజ్ను ప్రచారం చేశారు.
అయితే, వీడియో నుండి ఆమె గుర్తింపును గానీ, ఆమె పరిస్థితిని గానీ స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేకపోయారు. ఈ క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. రైలు కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించి, ప్రయాణికుల సమయాన్ని వృధా చేసినందుకు ఆ మహిళపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేశారు. నవంబర్ 16న ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అందిన అధికారిక ఫిర్యాదు మేరకు, వైరల్ అవుతున్న ఆరోపణలను ధృవీకరించడానికి రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ విచారణను ప్రారంభించింది.
ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్న రైల్వే సిబ్బందిని ప్రశ్నించడంతో పాటు, గోరేగావ్ స్టేషన్లోని 1- 2 ప్లాట్ఫారాల ఉత్తర, దక్షిణ చివరలను కవర్ చేసే సీసీటీవీ ఫుటేజీని క్షుణ్ణంగా సమీక్షించారు.
తరువాత తీసుకున్న చర్యల నివేదికలో, నిఘా ఫుటేజీలో గానీ, సిబ్బంది విచారణలో గానీ గోరేగావ్ స్టేషన్లో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని ఆర్పీఎఫ్ పేర్కొంది. పర్యవసానంగా, వైరల్ వీడియోకు సంబంధించిన కచ్చితమైన ప్రదేశం, పరిస్థితులు ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదని అధికారులు తేల్చారు.
High-Voltage Drama at #Mumbai's #Goregaon Railway Station: Intoxicated Woman Tries to Force Her Way into Motorman’s Cabin A viral video showing an apparently intoxicated young woman creating a scene at Mumbai’s Goregaon Railway Station has gone viral on social media, drawing widespread attention. In the footage, a woman appearing to be in her late teens or early twenties, dressed in a skirt and high heels, is seen standing near the door of the motorman’s cabin. She holds the door handle with both hands, bends her upper body backwards, and makes unusual movements while allegedly attempting to force her way inside the restricted cabin.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 18, 2026