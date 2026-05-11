బీస్ట్ మూవీ గెటప్పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్
రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలి. తాను గత ముఖ్యమంత్రుల కంటే భిన్నమని చెబుతూ వస్తున్న సినీ హీరో విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి దానిని చేతల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి గెటప్లో వచ్చిన మొదటి మార్పు ఇది. తమిళనాడులో ఇంతకుముందు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజకీయ ఉద్ధండులైన రాజాజీ, కామరాజ్, అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, కలైంజర్, జయలలిత మొదలుకుని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ వరకు అందరూ మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన ధోతీ-చొక్కా, చీర ధరించి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదటిసారిగా, విజయ్ కోట్-సూట్ ధరించి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విదేశాల్లో నాయకులు అలాంటి దుస్తులు ధరించడం చూసిన వారు, ఆదివారం విజయ్ కూడా కోట్-సూట్లో రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
విజయ్ ప్రభుత్వంలో మార్పు కేవలం రాజకీయాల్లోనే కాదు, సొగసైన వస్త్రధారణలో కూడా ఉందని చాలా మంది గర్వంగా చెప్పారు. సోమవారం కూడా ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కోట్-సూట్లో శాసనసభకు వచ్చారు. ఇకపై ఇదే ముఖ్యమంత్రి గెటప్ అని టీఆర్పీ సభ్యులు గర్వంగా చెప్పారు. ఈ గంభీరమైన కోట్-సూట్ దుస్తులను 'బీస్ట్' చిత్రంలో విజయ్ ధరించారు. ఆ చిత్రంలో, ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అధికారి పాత్ర పోషించిన విజయ్, ఇదే గెటప్లో పథకాలు పన్ని... తన శత్రువులను తెలివిగా ఓడించి... తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటాడు.
నిజ జీవితంలో కూడా అతని చర్యలు ఇలాగే ఉంటాయని, భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే కొనసాగుతాయని ఇది చూపిస్తుంది. విజయ్ కోసం ఈ దుస్తులను డిజైన్ చేసిన కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ జాబిర్ అహ్మద్ ప్రకారం, అతనిలో వచ్చిన మార్పును చూపించడానికి ఈ దుస్తులను ఉద్దేశపూర్వకంగానే రూపొందించారు. 'బీస్ట్' చిత్రంలో విజయ్ పోషించిన 'రథ్' పాత్ర యొక్క కాస్ట్యూమ్ను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ దుస్తులను తయారు చేశారు. దీనిని సాంప్రదాయ 'నాచ్' లేబుల్తో కూడిన ముదురు నలుపు రంగులో డిజైన్ చేశారు. ఈ కోటు ముడతలు పడని, కొద్దిగా మెరిసే తెల్లటి షర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ ప్రత్యేకమైన నల్లటి దుస్తులు వేదికపై మరియు కెమెరా ముందు మరింత శక్తిని, గంభీరతను తెలియజేస్తాయి. మలేషియాలోని కార్యక్రమాలలో ఆయన నీలి రంగు దుస్తులు ధరించినప్పటికీ, ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించాలని కోరుకున్నారు.
దీనిలో కుట్టిన కాన్వాస్ను చేతితో తయారు చేశారు. అంతేకాకుండా, కోటు సహజంగా వేలాడుతూ, శరీరానికి బిగువుగా సరిపోయేలా కుట్టు విధానాన్ని రూపొందించారు. దీనిని తయారు చేయడానికి రెండు రోజులకు పైగా పట్టిందని ఆయన అన్నారు. అన్నా, ఎంజీఆర్, కళైజ్ఞర్ల గురించి రాసిన కన్నన్, 'తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారిలో ధోతీ-షర్ట్ ధరించని వారు ఇదే మొదటిసారి' అని అన్నారు. ఎంజీఆర్, కరుణానిధి తదితరులు తమ రూపం విషయంలో ఎప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవారు. ప్యాంటు-షర్ట్, కోటు-సూట్ ధరించే శైలి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సర్వసాధారణంగా ఆమోదం పొందిందని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అన్నారు.