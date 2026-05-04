Vijay: కృష్ణగిరిలో టీవీకే విజయ్ అభిమాని ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఎందుకంటే?
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రారంభ ఫలితాలు విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం అత్యంత ఘనంగా సాగుతోందని సూచిస్తున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపును బట్టి టీవీకే బలమైన రాజకీయ పార్టీగా ఆవిర్భవించింది. ఈ తీవ్ర రాజకీయ ఉత్కంఠ నడుమ, కృష్ణగిరి నుండి ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. కె. మహేంద్రన్ అనే 28 ఏళ్ల యువకుడు, ఎన్నికల్లో విజయ్ గెలుపు అవకాశాలకు సంబంధించి వ్యాపించిన పుకార్లను నమ్మి, ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కావడానికి కొద్దిసేపటి ముందే ఈ ఘటన జరిగిందని, సదరు యువకుడు తీవ్రమైన మానసిక వేదనకు గురై ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ ప్రాంత నివాసులు సకాలంలో స్పందించి, అతన్ని కృష్ణగిరి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా వుందని, అతనికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ఇక ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీవీకే మంచి పట్టు సాధించింది.
డీఎంకేకు కంచుకోటలుగా ఉన్న చెన్నైలోని పెరంబూర్, తిరుచిరాపల్లి తూర్పు నియోజకవర్గాలలో, విజయ్ స్వయంగా ఆధిక్యం సాధించారు. ఉత్తర చెన్నైలో ఒక ముఖ్యమైన పట్టణ నియోజకవర్గమైన పెరంబూర్, చాలా కాలంగా ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, డీఎంకే సునాయాస విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే, ఓటర్ల ప్రాధాన్యతలలో వచ్చిన మార్పులు, ఒక కొత్త రాజకీయ శక్తి రంగ ప్రవేశం, ఈసారి ఎన్నికల పోరు స్వరూపాన్ని మార్చివేసినట్లు కనిపిస్తోంది.