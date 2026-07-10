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కరూర్లో తొక్కిసలాట.. స్మారక చిహ్నం ఏర్పాటు.. సీఎం విజయ్
కరూర్లో సెప్టెంబర్ 27, 2025న జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి జ్ఞాపకార్థం ఒక స్మారక చిహ్నాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. ఆ విషాద ఘటన తర్వాత కరూర్లో పర్యటించిన విజయ్, ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఈ ప్రకటన చేశారు.
Vijay
టీవీకే ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కారుణ్య ప్రాతిపదికన 32 ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను ఆయన అందజేయనున్నారు. అనంతరం, కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలో జరిగిన ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలోని ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నియామక పత్రాలను ఆయన పంపిణీ చేశారు.
అలాగే, కరూర్ జిల్లాలోని కృష్ణరాజపురంలో ఏర్పాటు కానున్న ఎవర్వాన్ కొఠారి ఫుట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన రూ. 1,500 కోట్ల విలువైన నాన్-లెదర్ (తోలు రహిత) పాదరక్షల తయారీ యూనిట్కు శంకుస్థాపన చేశారు. అయితే, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ చర్యను రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదిగా అభివర్ణించాయి.
సెప్టెంబర్ 27, 2025న జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన బాధితుల కుటుంబాలను, ఆ ఘటనకు సంబంధించిన సాక్షులను, ముఖ్యమంత్రి కరూర్ పర్యటన లేదా నియామక పత్రాల పంపిణీ ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేయకుండా చూడాలని డీఎంకే ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ ఆర్.ఎస్. భారతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరియు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న సీబీఐని కోరారు.
ఈ దుర్ఘటనలో గాయపడిన వారిపై (కొందరి) పర్యటన ఎటువంటి ప్రభావం చూపకుండా చూసేందుకు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు సీబీఐ లకు తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ, సుప్రీంకోర్టు నియమించిన పర్యవేక్షక కమిటీకి భారతి జూలై 7న వినతిపత్రం సమర్పించారు. దీనిపై స్పందించిన కమిటీ చైర్పర్సన్ జస్టిస్ (రిటైర్డ్) అజయ్ రస్తోగి, నిష్పక్షపాత విచారణ, తగిన చర్యల కోసం ఆ ఫిర్యాదును సీబీఐకి పంపినట్లు తెలిపారు.
సోగ్గాడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి మృతి
ప్రముఖ తెలుగు నటుడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి, వయోభారం వల్ల తలెత్తిన అనారోగ్య సమస్యలతో చెన్నైలోని తమ నివాసంలో గురువారం కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 85 ఏళ్లు. కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం, ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో నాలుగు రోజుల క్రితం ఆమెను చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స పొందుతుండగా ఆమెకు అకస్మాత్తుగా గుండె ఆగిపోవడంతో మరణించారు. ఆమె అంత్యక్రియలు శుక్రవారం జరగనున్నాయి.
Chiru, Bobby: వర్షంలో 12 గంటలు తడుస్తూ షూటింగ్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సినిమాపై తన అంకితభావాన్ని చాటారు. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచే భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
లెజెండ్రీ క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘దాదా - ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ రాజ్కుమార్ రావ్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు ఈ రోజు మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇదే సమయంలో ఈ సినిమాను 2027, మే 14న లాంగ్ హాలిడే వీకెండ్ సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
Rashmika: మైసా కోసం రష్మిక రిస్కీ స్టంట్స్.. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'మైసా' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె కెరీర్లోనే అత్యంత సవాల్ తో కూడిన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని పెంచగా, ఇప్పుడు రష్మిక చేస్తున్న రిస్కీ స్టంట్స్ మరింత అంచనాలని పెంచుతోంది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.