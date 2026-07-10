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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 10 July 2026 (13:35 IST)

కరూర్‌లో తొక్కిసలాట.. స్మారక చిహ్నం ఏర్పాటు.. సీఎం విజయ్

Vijay
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (13:32 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (13:35 IST)
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Vijay
కరూర్‌లో సెప్టెంబర్ 27, 2025న జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి జ్ఞాపకార్థం ఒక స్మారక చిహ్నాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. ఆ విషాద ఘటన తర్వాత కరూర్‌లో పర్యటించిన విజయ్, ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ఈ ప్రకటన చేశారు.
 
టీవీకే ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కారుణ్య ప్రాతిపదికన 32 ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను ఆయన అందజేయనున్నారు. అనంతరం, కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలో జరిగిన ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలోని ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నియామక పత్రాలను ఆయన పంపిణీ చేశారు. 
 
అలాగే, కరూర్ జిల్లాలోని కృష్ణరాజపురంలో ఏర్పాటు కానున్న ఎవర్‌వాన్ కొఠారి ఫుట్‌వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన రూ. 1,500 కోట్ల విలువైన నాన్-లెదర్ (తోలు రహిత) పాదరక్షల తయారీ యూనిట్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. అయితే, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ చర్యను రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదిగా అభివర్ణించాయి.
 
సెప్టెంబర్ 27, 2025న జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన బాధితుల కుటుంబాలను, ఆ ఘటనకు సంబంధించిన సాక్షులను, ముఖ్యమంత్రి కరూర్ పర్యటన లేదా నియామక పత్రాల పంపిణీ ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేయకుండా చూడాలని డీఎంకే ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ ఆర్.ఎస్. భారతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరియు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న సీబీఐని కోరారు. 
 
ఈ దుర్ఘటనలో గాయపడిన వారిపై (కొందరి) పర్యటన ఎటువంటి ప్రభావం చూపకుండా చూసేందుకు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు సీబీఐ లకు తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ, సుప్రీంకోర్టు నియమించిన పర్యవేక్షక కమిటీకి భారతి జూలై 7న వినతిపత్రం సమర్పించారు. దీనిపై స్పందించిన కమిటీ చైర్‌పర్సన్ జస్టిస్ (రిటైర్డ్) అజయ్ రస్తోగి, నిష్పక్షపాత విచారణ, తగిన చర్యల కోసం ఆ ఫిర్యాదును సీబీఐకి పంపినట్లు తెలిపారు.
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సెల్వి
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