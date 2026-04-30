Vijay: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు.. టీవీకే కీలక సమావేశం
తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు త్వరలో వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు జోసెఫ్ విజయ్ గురువారం తన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అభ్యర్థులతో ఒక కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ సమావేశం చెన్నైలోని పనైయూర్లో ఉన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటకు జరగనుంది. ఎన్నికల అనంతర సమీక్షలు, ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందు చేయాల్సిన సన్నాహాలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమావేశంలో, ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వడం గమనార్హం. ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడులో ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికలలో ప్రధాన కూటములతో పాటు కొత్తగా వస్తున్న రాజకీయ నాయకుల మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరిగింది.
ఈ ఎన్నికలతో విజయ్ టీవీకే రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసింది. ఈ పార్టీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా యువ ఓటర్లలో గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షించింది. మొత్తం 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో 233 నియోజకవర్గాలలో టీవీకే అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపింది. మే 4న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.