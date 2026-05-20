విజయ్ సర్కార్ అదుర్స్ .. లంచం తీసుకునే అధికారులకు షాక్.. లక్ష నజరానా
తమిళనాడు ప్రభుత్వ శాఖలలో అవినీతి, అవకతవకలపై తరచుగా ఫిర్యాదులను ఎదుర్కొంటోంది. అయితే, రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ దీనిని నిర్మూలించడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.దీని ప్రకారం ఎవరైనా లంచం ఘటనపై ఫిర్యాదు చేస్తే.. బహుమతిగా రూ. 1 లక్ష పొందవచ్చు.
తమిళనాడులోని అవినీతి నిరోధక విభాగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి, దానికి పూర్తి అధికారాలు ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వ అధికారులు సామాన్య ప్రజలను ఏ విధమైన లంచాలు లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కోరినా, వారు వెంటనే సంబంధిత విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
లంచం డిమాండ్ కేవలం రూ. 1000 అయినా సరే, వారు అవినీతి నిరోధక విభాగానికి ఫిర్యాదు చేసి, దానికిగాను రూ. 1 లక్ష బహుమతిని పొందవచ్చు. సంబంధిత బాధితుడు తమ వాదనకు మద్దతుగా వీడియో రుజువును సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగా వారికి ఆర్థిక బహుమతి అందజేయబడుతుంది.
విజయ్ ప్రభుత్వం దీనిని పరిపూర్ణంగా అమలు చేస్తే, ఇది తమిళనాడు పరిపాలనలో ఒక విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురాగలదు. ప్రజలు అవినీతి నిరోధక వ్యవస్థను స్పష్టంగా కోరుకుంటున్నారు. విజయ్ ఇప్పుడు దానిని సాకారం చేయగలిగితే, ఆయన రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్ప ముఖ్యమంత్రులలో ఒకరిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది.
సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.
డ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.
హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తన ఎప్పటికీ తరగని అందం, ఫిట్నెస్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా, ఈ నటి చెప్పుకోదగినంత నాజూకైన శరీరాకృతిని కొనసాగిస్తూ, దక్షిణ భారత సినిమాలోని అత్యంత స్టైలిష్ తారలలో ఒకరిగా నిలిచారు. సి. జోసెఫ్ విజయ్తో తన సంబంధం చుట్టూ నెలకొన్న ప్రచారం కారణంగా త్రిష ఇటీవల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె జీవనశైలిపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నటికి సన్నిహితంగా ఉన్న పలువురు ఆమె వ్యక్తిత్వం, అలవాట్ల గురించి అంతగా తెలియని వివరాలను పంచుకుంటున్నారు.
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.