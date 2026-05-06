మామల్లపురంలో ఎమ్మెల్యేలతో విజయ్ భేటీ.. కాంగ్రెస్, అన్నాడీఎంకే నేతల మద్దతు..
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీకి చెందిన 108 మంది విజేత ఎమ్మెల్యేలను సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రతినిధులతో సహా బుధవారం నాడు మామల్లపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ రిసార్ట్లో బస ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ అధినేత విజయ్తో జరిగిన సమావేశం తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భద్రత దృష్ట్యా, రిసార్ట్ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. అలాగే నిఘా చర్యలను కూడా ముమ్మరం చేశారు. ప్రస్తుతం 50 మందికి పైగా ఎమ్మెల్యేలు మామల్లపురంలోని పూంజేరిలో ఉన్న 'ఫోర్ పాయింట్స్ స్టార్' హోటల్లో బస చేస్తున్నారు.
కాగా రోజులో మిగిలిన పార్టీ శాసనసభ్యులు కూడా అక్కడికి చేరుకుంటారని భావిస్తున్నారు. ఎన్నికల అనంతర వ్యూహాలపై పార్టీ తన చర్చలను కొనసాగిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని పార్టీకి మెజారిటీ మార్కు కంటే 10 సీట్ల కొరత ఏర్పడటంతో, ప్రభుత్వం ఏర్పాటులో టీవీకేకి మద్దతు ఇవ్వాలని తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించిందని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.
108 సీట్లతో ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకేకి మద్దతు విస్తరించడంపై చర్చించేందుకు, టీఎన్సీసీ అధ్యక్షుడు కె. సెల్వపెరుంతగై పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నాయకులతో కలిసి అర్ధరాత్రి వేళ ఒక వర్చువల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
పార్టీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సమావేశంలో తమిళనాడులో మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులు, టీవీకేతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే వ్యూహాత్మక పర్యవసానాలపై కూలంకష చర్చలు జరిగాయి.
న్యూఢిల్లీలో, రాష్ట్రంలో తమ పార్టీ మద్దతు కావాలని విజయ్ కోరారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.సి. వేణుగోపాల్ ధృవీకరించారు. దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే బాధ్యతను తమిళనాడు రాష్ట్ర విభాగానికే అప్పగించినట్లు కేంద్ర నాయకత్వం సూచించిందని ఆయన తెలిపారు.