విజయ్తో పాటు 9 మంది మంత్రులు.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా త్రిష (వీడియో)
తమిళనాడు రాష్ట్ర కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా సినీ హీరో విజయ్ ఆదివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనతో పాటు మరో తొమ్మిది మంది మంత్రులకు గవర్నర్ ఆర్వీ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియానికి ఇప్పటికే విజయ్ విచ్చేశారు. భారీగా అభిమానులు, టీవీకే కార్యకర్తలు తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతంలో సందడి నెలకొంది. ఈ వేడుకలో సినీనటి త్రిష కూడా మెరిశారు. ఆమె ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
ఇక విజయ్తో పాటు మరో తొమ్మిది మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. వారిలో ఏడుగురు టీవీకే, ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో ఒక మహిళ కూడా ఉన్నారు. మంత్రులుగా ఎన్. ఆనంద్, ఆదవ అర్జున, కేఏ.సెంగోట్టయన్, ఎస్.కీర్తన, కె.జి. అరుణ్ రాజ్, పి. వెంకటరమణన్, సి.ఆర్.నిర్మల్ కుమార్, రాజ్మోహన్, టి.కె.ప్రభు ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు. ఇక ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి రాహుల్ గాంధీ హాజరయ్యారు. అలాగే, విజయ్కు మద్దతిస్తున్న కాంగ్రెస్, సీపీఐ, సీపీఎం, ఐఎంయూఎల్ పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు హాజరయ్యారు.