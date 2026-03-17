ఎన్డీఏతో పొత్తు లేదు.. స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తాం.. టీవీకే విజయ్

నటుడుగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్, బీజేపీ నేతృత్వంలోని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ)తో పొత్తు పెట్టుకుంటారన్న ఊహాగానాలను గట్టిగా తోసిపుచ్చారు. రాబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ టీవీకే స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు.
ఈ నిర్ణయం ఎన్నికల ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోతోంది. రాష్ట్రంలో హోరాహోరీగా సాగే చతుర్ముఖ పోటీకి ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది. పట్టినంపాక్కంలో టీవీకే నాయకుల సమావేశంలో విజయ్ మాట్లాడుతూ, తమ పార్టీ ఏ రాజకీయ కూటమితోనూ పొత్తు చర్చలు జరపలేదని విజయ్ స్పష్టం చేశారు.
తాము ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోతున్నాం. నియోజకవర్గాలకు వెళ్లి క్షేత్రస్థాయి పనిని ముమ్మరం చేస్తాం. అభ్యర్థుల జాబితాను త్వరలో ప్రకటిస్తాం. తాను కూడా తమిళనాడు అంతటా పర్యటిస్తానని చెప్పారు. తప్పకుండా గెలుపు ఖాయమని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
టీవీకే, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ మధ్య చర్చలు ముందస్తు దశలో ఉన్నాయని ఇటీవల వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో విజయ్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఏఐఏడీఎంకే-బీజేపీ కూటమిలోకి టీవీకేను తీసుకురావడం ద్వారా ఈ పోటీని త్రిముఖ పోరుగా మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయని రాజకీయ పరిశీలకులు పేర్కొంటున్నారు.
అయితే, సైద్ధాంతిక విభేదాలు, నాయకత్వ ఆకాంక్షలు ఈ చర్చలను దారి తప్పించినట్లు కనిపిస్తోంది. బీజేపీ, టీవీకేకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవితో పాటు సుమారు 60 సీట్లను ఆఫర్ చేసినట్లు వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, పదవీకాలంలో మొదటి అర్ధభాగం పాటు విజయ్తో అధికారాన్ని పంచుకునే ఏర్పాటును టీవీకే కోరినట్లు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ప్రతిపాదనను ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామితో సహా ఏఐఏడీఎంకే నాయకత్వం తిరస్కరించినట్లు సమాచారం.
టీవీకే ఒంటరిగా బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకోవడంతో, ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల పోటీలో నాలుగు ప్రధాన కూటములు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అవి: డీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమి, ఏఐఏడీఎంకే-బీజేపీ కలయిక, విజయ్ టీవీకే, స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తున్న సీమాన్ నామ్ తమిళర్ కచ్చి (ఎన్టీకే).
ఇదిలా ఉండగా, టీవీకే తన అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడం ప్రారంభించింది. సుమారు 60 నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తయినట్లు సమాచారం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత ప్రచారానికి సన్నద్ధమవుతున్న పార్టీ, త్వరలో తన పూర్తి అభ్యర్థుల జాబితాను, మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
విజయ్ పెరంబూర్ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉండగా, ఆదావ్ అర్జున (విల్లివక్కం), ఆనంద్ (టి నగర్) వంటి కీలక నాయకులను బరిలోకి దించే అవకాశం ఉంది.