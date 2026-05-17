మారుతున్న తమిళ రాజకీయం - టీవీకేలోకి డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే నేతల వలసలు
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో తమిళనాట రాజకీయం పూర్తిగా మారిపోయింది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే వంటి పార్టీలను పట్టుమని మూడేళ్లు కూడా లేని తమిళగ వెట్రి కళగం మట్టికరిపించింది. ఫలితంగా తమిళనాడులో ఐదు దశాబ్దాల తర్వాత ద్రవిడేతర ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. సినీ హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీ ఇతర పార్టీల మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. అప్పటి నుంచి తమిళనాట రాజకీయాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే తమిళనాట స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. దీంతో అధికార టీవీకేలోకి డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, ఇతర పార్టీల నేతలు క్యూకడుతున్నారు. ఈ వలసలు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే నేతల్లో ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయి.
ఇటీవల పలువురు కీలక నేతలు టీవీకేలో చేరారు. ఈరోడ్ జిల్లాకు చెందిన డీఎంకే రాష్ట్ర స్థాయి నేత శివకుమార్, నామక్కల్ తూర్పు జిల్లా కోశాధికారి ఏకే బాలచందర్, రాశీపురం మున్సిపాలిటీ మాజీ కౌన్సిలర్లు, గేట్ తంగవేల్, అన్నాడీఎంకే నుంచి మాజీ మంత్రి కేవీ రామలింగం ఉన్నారు. అన్నాడీఎంకేకు చెందిన సీనియర్ నేత కేఏ సెంగోట్టయ్యన్ ఎన్నికలకు ముందే టీవీకేలో చేరగా, ప్రస్తుతం ఆయన రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నారు.
కాగా, ఈ వలసలు ఆరంభం మాత్రమేనని, రాబోయే రోజుల్లో దక్షిణ, మధ్య జిల్లాల నుంచి మరిన్ని చేరికలు ఉండొచ్చని రాజకీయ వల్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ప్రకటిస్తే అసెంబ్లీ ఫలితాలే పునరావృతం అవుతాయనే భావన క్షేత్రస్థాయిలో నెలకొంది. అందుకే అధికార పార్టీ వైపు విపక్ష నేతల చూపు మళ్లింది.
