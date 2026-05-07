సీఎం కాన్వాయ్, ప్రోటోకాల్ నాకొద్దు.. ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక వాటిని ఉపయోగిస్తా.. విజయ్
ప్రోటోకాల్ ప్రకారం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రికి కేటాయించే పోలీసు కాన్వాయ్ వాహనాలను, తన ప్రమాణ స్వీకారం పూర్తయ్యే వరకు స్వీకరించడానికి టీవీకే అధినేత విజయ్ నిరాకరించారని ఆ పార్టీ గురువారం తెలిపింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం "ప్రోటోకాల్ ప్రకారం" ఆయనకు కేటాయించిన ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్ వాహనాలను తిరిగి ఇచ్చేశారని, అయితే వాటిని అధికారికంగా ఉపసంహరించుకోలేదని ఒక పోలీసు అధికారి ధృవీకరించారు.
ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయని ఆ అధికారి తెలిపారు. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్, తన కాన్వాయ్ వాహనాలను వెనక్కి పంపాలని వ్యక్తిగతంగా కోరారని ఆ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ప్రజల నుండి స్పష్టమైన తీర్పుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాతే, ముఖ్యమంత్రి స్థాయి అధికారిక భద్రతను స్వీకరిస్తానని విజయ్ తెలియజేశారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే 108 స్థానాలను గెలుచుకున్న నేపథ్యంలో, మే 4న విజయ్కు కేటాయించిన నాలుగు కాన్వాయ్ వాహనాలు, ఆయన అభ్యర్థన మేరకు ఆయన నివాసం నుండి వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి. మే 6న, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు తన హక్కును వినియోగించుకునే నిమిత్తం విజయ్ గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ను కలిసినప్పుడు కూడా, పోలీసులు ఆయన పనైయూర్ నివాసం వద్ద, ఇక్కడ ఉన్న లోక్ భవన్ ఎదుట భద్రతను మోహరించారు. అయితే, గవర్నర్ను కలిసేందుకు విజయ్ ప్రభుత్వ వాహనాన్ని వినియోగించలేదు.