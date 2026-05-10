కొలువుదీరిన విజయ్ సర్కారు : మూడు హామీలపై తొలి సంతకం
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా సినీ హీరో విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆదివారం జరిగిన ఈ ప్రమాణ స్వీకారం అట్టహాసంగా జరిగింది. విజయ్తో రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆర్వీ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ మూడు హామీలపై సంతకం తేశారు. గృహాలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చే ఫైలుపై ఆయన తొలి సంతకం చేశారు. ఆ తర్వాత యాంటీ డ్రగ్ టాస్క్ఫోర్స్, మహిళల రక్షణకు ప్రత్యేక దళం దస్త్రాలపై సంతకాలు పెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఉద్వేగభరితంగా ప్రసంగించారు.
ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ తొలి ప్రసంగం చేశారు. 'తమిళనాడులో ఇప్పుడు ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చింది. లౌకిక, సామాజిక, న్యాయశకం మొదలైంది. డైరెక్టర్ కుమారుడు నేడు సీఎం అయ్యాడు. నేను మీ అందరివాడిని. ఎన్నో కష్టాలు అధిగమించి ఈ స్థాయికి వచ్చా. నన్ను ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందిపెట్టారు. హామీల అమలుకు కొంత సమయం ఇవ్వండి. డీఎంకే ప్రభుత్వం ఖజానా ఖాళీ చేసి వెళ్లింది. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తాం. సాధ్యమయ్యేవే చెబుతాం.. చెప్పిందే చేస్తాం. విద్యార్థుల కోసం విజయ్ మామ అన్నీ మంచి పనులే చేస్తాడు' అంటూ పవర్ఫుల్ ప్రసంగం చేశారు.
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మిత్రులైనా.. శత్రువులైనా.. అందరికీ తమ ప్రభుత్వంలో ఒకే చట్టం వర్తిస్తుందని.. బంధుప్రీతికి తావులేదని తేల్చిచెప్పారు. టీవీకేలో ఒకే ఒక అధికార కేంద్రం ఉందని.. అదే విజయ్ అని వెల్లడించారు.
అలాగే, తమ ప్రభుత్వం కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి ముందు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని విజయ్ వెల్లడించారు. విద్య, ఆహారం, వైద్య సేవలు, మహిళల భద్రతపై తమ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుందని చెప్పారు. విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సంఖ్యా బలాన్ని కూడగట్టుకుంటున్న సమయంలో.. అన్నాడీఎంకే అధికారం కోసం రహస్యంగా ప్రయత్నాలు చేసిందన్న వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ ప్రసంగంలో అన్నాడీఎంకేపై విజయ్ పరోక్షంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను బాధ్యతలను పారదర్శకంగా నిర్వర్తిస్తానని, రహస్యంగా చేయనని పేర్కొన్నారు. తన ప్రయాణంలో విమర్శకులను సైతం కలుపుకొని వెళ్తానని వెల్లడించారు. 'నన్ను విమర్శించి, అవమానించిన వారు కూడా నా ప్రజలే' అని స్పష్టంచేశారు.