ఒక్కసారికే తంటాలు పడుతున్న విజయ్, మేజిక్ ఫిగర్ లేకపోయినా 20 ఏళ్లపాటు సీఎం అయిన నితీష్
నితీష్ కుమార్ బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా చాలాసార్లు మేజిక్ ఫిగర్ ఆయన చేరుకోలేకపోయినా 20 ఏళ్ల పాటు 10 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించారు. మరోవైపు విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. విజయ్ వద్ద కేవలం 108 స్థానాలు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఆయనకు ఇంకా 10 స్థానాలు అదనంగా అవసరం. అయినప్పటికీ, ఆ 10 స్థానాల కోసం కూడా ఒక కూటమిని ఏర్పాటు చేయడంలో ఆయన పదేపదే విఫలమవుతున్నారు.
ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు హక్కు కోరుతూ విజయ్ తమిళనాడు గవర్నర్ను మూడుసార్లు కలిశారు. కానీ ప్రతిసారీ ఆయన మెజారిటీ సంఖ్యను నిరూపించుకోవడంలో విఫలమయ్యారు, తద్వారా ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ ప్రతిసారీ విఫలమయ్యాయి. మరోవైపు, నితీష్ కుమార్ బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా 10 సార్లు బాధ్యతలు చేపట్టారు. సుమారు 20 ఏళ్ల పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగారు.
మెజారిటీ లేకపోయినప్పటికీ, దాదాపు ప్రతిసారీ ఎటువంటి పెద్ద సమస్యలు లేకుండా కూటముల ద్వారా ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాగలిగారు. అనేక సందర్భాల్లో నితీష్ కుమార్ వద్ద మెజారిటీ మార్కు కంటే చాలా తక్కువ స్థానాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఎంతో సులభంగా ముఖ్యమంత్రి కాగలిగారు.
కూటమి రాజకీయాల్లో నితీష్ కుమార్ ఒక దిట్ట. ఇతర పార్టీలను తన వైపు ఎలా తిప్పుకోవాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు. నటుడు విజయ్ రాజకీయాల్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉందని ఆయన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను చూస్తే అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా విజయ్ బీహార్ రాష్ట్రానికి కూటమితో 10 సార్లు సీఎం అయిన నితీష్ కుమార్ నుండి నేర్చుకోవాలి.