మే 7న విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం.. చిన్న పార్టీల మద్దతు కోరుతున్న టీవీకే
తమిళనాడులో ఒక భారీ రాజకీయ మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్, మే 7వ తేదీన రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరగవచ్చని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 234 స్థానాలు కలిగిన శాసనసభలో 108 స్థానాలను గెలుచుకుని, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించడంతో విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం అత్యంత అద్భుతంగా సాగిందని చెప్పవచ్చు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే), ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (అన్నాడీఎంకే)ల సుదీర్ఘకాల ఆధిపత్యానికి ఆ పార్టీ సాధించిన ఫలితాలు ఒక భారీ షాక్గా నిలిచాయి.
టీవీకే మెజారిటీ మార్కైన 118 స్థానాలకు కేవలం 10 స్థానాల దూరంలో నిలిచింది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి, కాంగ్రెస్, పీఎంకే, వామపక్ష పార్టీలు, సీపీఐ(ఎం), వీసీకే వంటి చిన్న పార్టీల మద్దతును టీవీకే కోరే అవకాశం ఉంది. తద్వారా అది మెజారిటీ మార్కును అధిగమించగలుగుతుంది.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు పదవి నుండి వైదొలుగుతున్న డీఎంకే ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్కు కూడా ఒక భారీ ఎదురుదెబ్బగా పరిణమించాయి. ఆయన కొలత్తూరు నియోజకవర్గంలో టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్. బాబు చేతిలో 8,795 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. డీఎంకే కేవలం 59 స్థానాలను మాత్రమే దక్కించుకుంది. ఇది ఆ పార్టీకి గణనీయమైన పతనాన్ని సూచిస్తుంది.
ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో, తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ మంగళవారం నాడు ఎంకే స్టాలిన్, ఆయన మంత్రివర్గం సమర్పించిన రాజీనామాను ఆమోదించారు. కొత్త ప్రభుత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించేంత వరకు పదవిలో కొనసాగాలని గవర్నర్ స్టాలిన్ను కోరారు.
విజయ్ అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం. ఎందుకంటే, జూన్ 1977 తర్వాత డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే ఆధిపత్యానికి వెలుపల ఏర్పడే మొట్టమొదటి ప్రభుత్వాన్ని తమిళనాడు ఇప్పుడు చూడబోతోంది.
రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టే నటులు రాణించడం కష్టమనే చిరకాల నమ్మకాలను ఆయన విజయం బద్దలు కొట్టింది. తద్వారా విజయ్ను ఎన్.టి. రామారావు, ఎం.జి. రామచంద్రన్, జె. జయలలిత వంటి దిగ్గజ నటులు-రాజకీయ నాయకుల సరసన నిలిపింది.
ఇంతలో, తూల్ తిరుమావలవన్, సీపీఐ (ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి షణ్ముగం, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వీరపాండియన్ సహా కూటమిలోని కీలక నాయకులు, తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించేందుకు బుధవారం స్టాలిన్ను కలవనున్నారు.