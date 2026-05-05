మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (19:11 IST)

మే 7న విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం.. చిన్న పార్టీల మద్దతు కోరుతున్న టీవీకే

Vijay
తమిళనాడులో ఒక భారీ రాజకీయ మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్, మే 7వ తేదీన రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరగవచ్చని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. 
 
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 234 స్థానాలు కలిగిన శాసనసభలో 108 స్థానాలను గెలుచుకుని, టీవీకే ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించడంతో విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం అత్యంత అద్భుతంగా సాగిందని చెప్పవచ్చు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే), ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (అన్నాడీఎంకే)ల సుదీర్ఘకాల ఆధిపత్యానికి ఆ పార్టీ సాధించిన ఫలితాలు ఒక భారీ షాక్‌గా నిలిచాయి. 
 
టీవీకే మెజారిటీ మార్కైన 118 స్థానాలకు కేవలం 10 స్థానాల దూరంలో నిలిచింది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి, కాంగ్రెస్, పీఎంకే, వామపక్ష పార్టీలు, సీపీఐ(ఎం), వీసీకే వంటి చిన్న పార్టీల మద్దతును టీవీకే కోరే అవకాశం ఉంది. తద్వారా అది మెజారిటీ మార్కును అధిగమించగలుగుతుంది.
 
ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు పదవి నుండి వైదొలుగుతున్న డీఎంకే ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌కు కూడా ఒక భారీ ఎదురుదెబ్బగా పరిణమించాయి. ఆయన కొలత్తూరు నియోజకవర్గంలో టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్. బాబు చేతిలో 8,795 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. డీఎంకే కేవలం 59 స్థానాలను మాత్రమే దక్కించుకుంది. ఇది ఆ పార్టీకి గణనీయమైన పతనాన్ని సూచిస్తుంది. 
 
ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో, తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ మంగళవారం నాడు ఎంకే స్టాలిన్, ఆయన మంత్రివర్గం సమర్పించిన రాజీనామాను ఆమోదించారు. కొత్త ప్రభుత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించేంత వరకు పదవిలో కొనసాగాలని గవర్నర్ స్టాలిన్‌ను కోరారు. 
 
విజయ్ అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించడం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం. ఎందుకంటే, జూన్ 1977 తర్వాత డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే ఆధిపత్యానికి వెలుపల ఏర్పడే మొట్టమొదటి ప్రభుత్వాన్ని తమిళనాడు ఇప్పుడు చూడబోతోంది.
 
రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టే నటులు రాణించడం కష్టమనే చిరకాల నమ్మకాలను ఆయన విజయం బద్దలు కొట్టింది. తద్వారా విజయ్‌ను ఎన్.టి. రామారావు, ఎం.జి. రామచంద్రన్, జె. జయలలిత వంటి దిగ్గజ నటులు-రాజకీయ నాయకుల సరసన నిలిపింది. 
 
ఇంతలో, తూల్ తిరుమావలవన్, సీపీఐ (ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి షణ్ముగం, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వీరపాండియన్ సహా కూటమిలోని కీలక నాయకులు, తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించేందుకు బుధవారం స్టాలిన్‌ను కలవనున్నారు.

NTR: ​విజయ్ గురించి బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంతో పోల్చిన నందమూరి రామకృష్ణ

NTR: ​విజయ్ గురించి బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంతో పోల్చిన నందమూరి రామకృష్ణవీర భ్రహ్మేంద్రస్వామి కాలజ్ఞానంలో చెప్పింది చెప్పినట్లుగా ఊహించినట్లుగా ప్రపంచ సినీ–రాజకీయ చరిత్రలో మరో ఒక అద్భుతమైన పునరావృతం అయిందని దివంగత ఎన్.టి.ఆర్. తనయుడు నందమూరి రామకృష్ణ పేర్కొంటూ న్యూస్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రోనాల్డ్ రీగన్, ఎం.జి.ఆర్, జయలలిత, ఎన్.టి.ఆర్. పొటోలను పోస్ట్ చేసి మీ శ్రేయోభిలాషి అంటూ విజయ్ నుద్దేశించి రాశారు.

Thalapati Vijay: దళపతి విజయ్‌కీ చిరంజీవి సబంధం గురించి చెప్పిన SA చంద్రశేఖర్

Thalapati Vijay: దళపతి విజయ్‌కీ చిరంజీవి సబంధం గురించి చెప్పిన SA చంద్రశేఖర్తమిళనాడులో ఘనవిజయాన్ని సాధించి సి.ఎం. కాబోతున్న దళపతి విజయ్ గురించి ఇప్పుడు రకరకాలు వీడియోలు బయటకు వస్తున్నాయి. విజయ్ తండ్రి SA చంద్రశేఖర్ ప్రముఖ దర్శకుడు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చట్టానికి కళ్ళు లేవు అనే సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఆ చిత్రం విజయం సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆయన అప్పట్లో ఆ సినిమా విషయాలు గురించి మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో రన్ అవుతోంది.

Charmee Kaur: విజయ్ విజయం.. త్రిష లక్కీ మస్కట్ అన్న ఛార్మీ కౌర్

Charmee Kaur: విజయ్ విజయం.. త్రిష లక్కీ మస్కట్ అన్న ఛార్మీ కౌర్టీవీకే అధినేత విజయ్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినప్పటి నుండి, నటి త్రిష కృష్ణన్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు. కాకతాళీయంగా, ఈ విజయం సరిగ్గా త్రిష పుట్టినరోజు (మే 4) నాడే సంభవించడం, విజయ్‌కి వ్యక్తిగతంగా ఒక విశేష ఘట్టంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం విజయ్ సేతుపతి నటిస్తున్న 'స్లమ్‌డాగ్' చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న నటి, నిర్మాత ఛార్మీ కౌర్, త్రిషకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూనే ఆమెను విజయ్ రాజకీయ విజయానికి ముడిపెడుతూ.. త్రిషను ఒక లక్కీ మస్కట్.. అదృష్ట చిహ్నంగా అభివర్ణించారు.

