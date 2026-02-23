పవన్ కల్యాణ్ను ఫాలో చేస్తున్న టీవీకే విజయ్.. సక్సెస్ అవుతారా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను టీవీకే నాయకుడు విజయ్ ఫాలో అవుతున్నారనే చెప్పాలి. సోమవారం వెల్లూరులో పర్యటించిన విజయ్ కామెంట్లను బట్టి చూస్తే.. పవన్ బాటలో విజయ్ నడుస్తున్నారనే చెప్పాలి. తమిళనాడులో డీఎంకే తనను ఎలా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తోందో మాట్లాడారు. తాను ప్రజలను చేరుకుంటాననే భయంతో తన సమావేశాలకు అనుమతి ఇవ్వలేదని డీఎంకే ప్రభుత్వం, స్టాలిన్ను విజయ్ ఆరోపించారు.
అవినీతిని ప్రశ్నిస్తున్నందున తమిళనాడులోని అన్ని పార్టీలు తనను వ్యతిరేకిస్తున్నాయని విజయ్ అన్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఫలితం ఎలా ఉన్నా తాను ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటానని విజయ్ అన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమిళనాడులోని అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ఇలాంటిదే పవన్ ఏపీలో ఫాలో చేశారు. చాలామంది ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ను విజయ్ అనుసరిస్తున్నారని మాట్లాడుకుంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు మొత్తం ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుడు పనులను తాను ప్రశ్నిస్తానని చెప్పారు. ప్రశ్నించే రూపంలో ఉన్న సారూప్యత ఆంధ్ర పౌరులు విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణాన్ని గమనించేలా చేసింది. తమిళనాడులో విజయ్ రాజకీయాల్లో రాణిస్తారని రాజకీయ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.