చెన్నై ఎయిర్పోర్టులో విజయ్- చుట్టుముట్టిన ఫ్యాన్స్- తడబడి కిందపడిపోయిన టీవీకే చీఫ్ (video)
మలేషియాలో జరిగిన జన నాయగన్ కార్యక్రమం తర్వాత చెన్నై విమానాశ్రయంలో అభిమానులు చుట్టుముట్టడంతో తలపతి విజయ్ తడబడి కిందపడ్డారు. టీవీకే అధినేత, నటుడు విజయ్ ఆదివారం చెన్నై విమానాశ్రయంలో తన కారులోకి ఎక్కే ప్రయత్నంలో కిందపడిపోయారు.
మలేషియా నుండి తిరిగి వచ్చిన విజయ్ను భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. ఎయిర్పోర్టు నుంచి బయటికి వస్తూ.. కారులో ఎక్కడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు, అభిమానుల రద్దీ పెరగడంతో తడబడి కిందపడిపోయారు. వెంటనే, భద్రతా సిబ్బంది అతన్ని పైకి లేపి కారులో కూర్చోబెట్టారు.
ఆదివారం రాత్రి, జన నాయగన్ ఆడియో విడుదల కార్యక్రమానికి హాజరైన తర్వాత మలేషియా నుండి తిరిగి వచ్చారు. ఈ చిత్రం ఆయన చివరి చిత్రమని చెబుతున్నారు. అయితే, అధికారులు దీనిపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. ఆడియో విడుదల కార్యక్రమంలో, విజయ్ మాట్లాడుతూ, తనను ఒక కోటలా నిలబెట్టిన తన అభిమానుల కోసం తాను సినిమా రంగాన్ని వదిలిపెడుతున్నానని ప్రకటించారు.
ఈ కోట అనేది తమిళనాడు శాసనసభ, సచివాలయం, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఉన్న ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్ వంటి ఒక బలమైన స్థావరానికి తమిళ సంకేతం. ఇంకా విజయ్ మాట్లాడుతూ.. "నేను సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇసుక ఇల్లు కట్టుకుంటున్నానని అనుకున్నాను.
కానీ మీరందరూ నాకు ఒక రాజభవనాన్ని నిర్మించారు. అభిమానులు నాకు ఒక కోటను నిర్మించడంలో సహాయపడ్డారు. అందుకే నేను వారి కోసం నిలబడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసిన అభిమానుల కోసం, నేను సినిమానే వదులుకుంటున్నాను," అని విజయ్ అన్నారు.
డిసెంబర్ 27న కౌలాలంపూర్లోని బుకిట్ జలీల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఆడియో లాంచ్కు దాదాపు 1 లక్ష మంది అభిమానులు హాజరయ్యారు. ఈ తరహా కార్యక్రమంలో అత్యధిక ప్రేక్షకులు పాల్గొన్నందుకు ఇది మలేషియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించింది. శ్రీలంక తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక తమిళ ప్రవాస జనాభా మలేషియాలోనే ఉంది.