కోలీవుడ్ స్టార్ విజయ్ తాను నిజంగానే రాజకీయాల్లో ఒక అనుభవం లేని వ్యక్తిని అని నిరూపించుకుంటున్నారు. విజయ్ బాలనటుడిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అగ్రశ్రేణి సినీ హీరోగా మారారు. ఆ తర్వాత, రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి పెరగడంతో ఆయన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించారు.
విజయ్ టీవీకే (తమిళగ వెట్రి కళగం) పార్టీని స్థాపించారు. ఈ పార్టీ ఏప్రిల్ 2026లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అధికారికంగా అడుగుపెట్టనుంది. ఇప్పటికే, కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన, తన భార్య సంగీతతో విడాకుల వ్యవహారం, నటి త్రిషతో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు వచ్చిన ఆరోపణలు విజయ్ను వెంటాడుతున్నాయి.
ఇప్పుడు, ఆయన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, వ్యూహకర్త, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గురించి మాట్లాడి ఒక పెద్ద వివాదాన్ని రేకెత్తించారు. డీఎంకేపై పోరాడేంత ధైర్యం విజయ్కు ఉందని, కానీ రజనీకాంత్ మాత్రం చివరి నిమిషంలో రాజకీయాల నుండి వెనక్కి తగ్గారని భయపడ్డారని, ఆదవ్ అర్జున వ్యాఖ్యానించారు.
రాజకీయాల్లోకి రాకూడదని డీఎంకే రజనీకాంత్ను బెదిరించిందని అర్జున ఆరోపించారు. సహజంగానే, ఈ వ్యాఖ్యలు ఆ తమిళ సూపర్ స్టార్కు ఏమాత్రం నచ్చలేదు. ఈ ఆరోపణలు నిరాధారమని పేర్కొంటూ ఆయన మంగళవారం నాడు ఒక బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశారు. రజనీకాంత్ డిసెంబర్ 2020లోనే తన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించారు. అయితే, ఆ వెంటనే, కోవిడ్ పరిస్థితులు, ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా తాను రాజకీయాల్లోకి రావడం లేదని చెబుతూ మూడు పేజీల లేఖను విడుదల చేశారు.
కానీ, టీవీకే శిబిరంలో జరగాల్సిన రాజకీయ తప్పిదం అప్పటికే జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు తలైవాకు మద్దతుగా నిలిచారు. తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడు నైనార్ నాగేంద్రన్, మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై, అన్నాడీఎంకే నాయకుడు పళనిస్వామి సహా పలువురు ఇతర నాయకులు రజనీకాంత్కు తమ మద్దతును తెలియజేశారు.
ఈ ఘటన టీవీకే, విజయ్లను ప్రజల దృష్టిలో చులకన చేసేలా, ప్రతికూలంగా చూపిస్తోందని తమిళ నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. ఈ వివాదానికి అదనంగా, అర్జున ఈ వ్యాఖ్యలను మార్చి 12న చేశారు.
ఇప్పటివరకు, డీఎంకే గానీ లేదా విజయ్ గానీ ఈ విషయంపై ఎటువంటి వ్యాఖ్యలూ చేయలేదు. కేవలం ప్రచారం కోసం రజనీకాంత్ పేరును తమ రాజకీయల్లోకి లాగడం టీవీకేకి తగదని తలైవా ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. ఇది విజయ్కు కచ్చితంగా ఎదురుదెబ్బగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది.
ఎందుకంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయ్కు, ఆయన పార్టీకి ఓటు వేయకుండా రజనీ అభిమానులు దూరంగా ఉండే ప్రమాదం ఉంది. రజనీ మాటల్లోనే చెప్పాలంటే.. "కాలం మాట్లాడదు, కానీ అది వేచి ఉండి తన సమాధానాలను ఇస్తుంది." అని ఎక్స్లో పేర్కొనడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.