NEET UG-2026: నీట్ను రద్దు చేయాలి... తమిళనాడు సీఎం విజయ్
వైద్య విద్య ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ (జాతీయ అర్హత- ప్రవేశ పరీక్ష)ను రద్దు చేయాలని గట్టి పిలుపునిస్తూ, ఈ ప్రవేశ పరీక్షను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, తమిళ మాధ్యమ నేపథ్యాలు, సామాజిక ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులోని 31 నగరాల్లో మే 3న నిర్వహించిన నీట్ 2026 పరీక్ష రద్దు విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, నీట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి తమిళనాడు ప్రభుత్వం దీనిని నిరంతరం, ఏకగ్రీవంగా వ్యతిరేకిస్తూనే ఉందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
నీట్ పరీక్షను రద్దు చేయాలని, అలాగే ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్, ఆయుష్ కోర్సులలో రాష్ట్ర కోటా కింద ఉన్న అన్ని సీట్లను 12వ తరగతి మార్కుల ఆధారంగా భర్తీ చేసుకునే వెసులుబాటును రాష్ట్రాలకు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రశ్నపత్రం లీకైందన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ జరిపిన నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదంతో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ ఏడాది నీట్ పరీక్షను రద్దు చేయడం అనేది ఈ జాతీయ స్థాయి పరీక్షలో ఉన్న లోపాలకు, మౌలికపరమైన వైఫల్యాలకు తిరుగులేని నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయాన్ని విచారణ నిమిత్తం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ)కి అప్పగించినట్లు విజయ్ తెలిపారు. నీట్ పరీక్షలో లోపాలు బయటపడటం ఇదే మొదటిసారి కాదని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. 2024లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందని, దీనికి సంబంధించి ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు కాగా, ఆ కేసులన్నీ సీబీఐకి బదిలీ చేయబడ్డాయని ఆయన వివరించారు.
సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐస్రో మాజీ ఛైర్మన్ కె. రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలో ఒక ఉన్నత స్థాయి నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందని, ఆ కమిటీ సంస్కరణల కోసం 95 సమగ్ర సిఫార్సులను సమర్పించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఇన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే మరోసారి ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడం విచారకరమని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నీట్- యూజీ 2026 పరీక్ష దేశవ్యాప్తంగా 5,432 కేంద్రాల్లో నిర్వహించబడిందని, తమిళనాడు నుండి సుమారు 1.4 లక్షల మందితో సహా మొత్తం 22,05,035 మంది అభ్యర్థులు ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరయ్యారని విజయ్ తెలిపారు. ఈ పరీక్ష రద్దు కావడం వల్ల వైద్య విద్యను ఆశించే లక్షలాది మంది విద్యార్థుల ఆశలు అడియాశలయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.