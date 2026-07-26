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  4. Viral posts claim BJP MP's daughter backed CJP protest. Her Instagram now unavailable
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (19:25 IST)

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు బీజేపీ మహిళా ఎంపీ మద్దతు - కుమార్తె మాత్రం కాక్రోచ్ పార్టీకి సపోర్టు

Archita Sarangi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (19:25 IST)
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నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ వివాదంలో చిక్కుకుని తన మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. ఆయన రాజీనామాతో విద్యార్థుల ఆందోళన సమసిపోయింది. దీనిపై  సోషల్ మీడియాలో చర్చ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒరిస్సాకు చెందిన బీజేపీ ఎంపీ అపరాజితా సారంగి కుమార్తె అర్చితా సచిన్‌ రహర్‌ మాత్రం ప్రధాన్‌ రాజీనామాతో సంబరాలు చేసుకోవడం గమనార్హం. తన కుటుంబం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు అండగా ఉంటే.. తన మద్దతు మాత్రం విద్యార్థులకేనంటూ ఆమె పెట్టిన పోస్టులు వైరల్‌గా మారాయి. అయితే, కొన్ని గంటల్లోనే ఆమె సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు కనిపించకుండా పోవడం గమనార్హం.
 
నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌పై విద్యార్థులు చేపట్టిన భారీ నిరసనలతో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేశారంటూ అర్చితా పోస్టు చేయడం కాషాయ పార్టీ నేతల్లో అసంతృప్తికి కారణమైంది. దీనిపై ప్రధాన్‌ కార్యాలయం నుంచి ఓ విజ్ఞప్తి వచ్చిందని, దీంతో ఆ పోస్టును తొలగించాలని ఎంపీ తన కుమార్తెను కోరినట్లు సమాచారం. అయితే, అర్చితా మాత్రం అందుకు నిరాకరించినట్లు తెలిసింది. ఇదే విషయాన్ని చెబుతూ మరో పోస్టు చేసిన ఎంపీ కుమార్తె.. ఎట్టిపరిస్థితుల్లో దానిని తొలగించనని స్పష్టం చేశారు.
 
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే ఎంపీ అపరాజిత స్పందిస్తూ, నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయడం గొప్ప విషయమని, అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో ఆయనకు అండగా నిలుస్తానని పేర్కొంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. సొంత అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వెల్లడించే హక్కు ప్రతిఒక్కరికీ ఉంటుందని, జెన్‌ జీ తరానికి చెందిన అర్చితకు తన మనసులో మాట చెప్పే హక్కు ఉందని ఎంపీ ప్రతినిధి ఓ వార్తా సంస్థతో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, అస్సాం మంత్రి కేశవ్‌ మహంతా కుమార్తె ఢిల్లీలో జరిగిన విద్యార్థి ఆందోళనల్లో పాల్గొనడం కూడా చర్చనీయాంశమైన విషయం తెల్సిందే. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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