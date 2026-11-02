Call Recording: పెళ్లికి నిరాకరించిన వ్యక్తి.. నీటి ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన తెలిపిన యువతి
ఉత్తరప్రదేశ్లోని కౌశాంబి జిల్లాలో వివాహానికి సంబంధించిన ఒక వివాదం అందరికీ షాకిచ్చేలా చేసింది. తన కాబోయే భర్త పెళ్లి చేసుకోవడానికి నిరాకరించడంతో, 23 ఏళ్ల యువతి ఒక నీటి ట్యాంకు ఎక్కి నిరసన తెలిపింది. ఈ ఘటనతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, గంటల తరబడి శ్రమించి ఆమెను సురక్షితంగా కిందకు దించారు.
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ఈ దృశ్యాన్ని చూసేందుకు గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడ గుమిగూడారు. అనుపమ అనే ఆ యువతిని పోలీసులు సురక్షితంగా కిందకు దించి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. అనుపమకు సరాయ్ అకిల్ పట్టణానికి చెందిన అవధేష్ కుమార్తో నిశ్చితార్థం జరిగింది.
వీరిద్దరూ వివాహానికి సిద్ధమవుతుండగా, అవధేష్కు ఒక ఫోన్ కాల్ రికార్డింగ్ అందడంతో వారి సంబంధంలో సమస్యలు మొదలయ్యాయి.ఈ రికార్డింగ్ కారణంగా వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. దీనివల్ల అవధేష్ వివాహం చేసుకోకూడదని నిర్ణయించుకోవడంతో, అనుపమ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది.
ఆపై నీటి ట్యాంకు ఎక్కిన మహిళ, కిందకు దిగడానికి నిరాకరించింది. ఆ ప్రాంత ప్రజలు పదేపదే వేడుకున్నా ఆమె కిందకు దిగడానికి నిరాకరించింది. స్థానికులు ఆమెకు నచ్చచెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఆమె ట్యాంకు పైనే ఉండిపోయింది.
ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది గ్రామానికి చేరుకుని, ఆమెను సురక్షితంగా కిందకు దించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. అధికారులు ఆమెను కిందకు దించేందుకు ఒప్పించే వరకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చాలా గంటల పాటు కొనసాగింది.