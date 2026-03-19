అమ్మానాన్నలకు ప్రేమతో... ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరా అమర్చి మాట్లాడుతున్న యువతి..
ఓ యువతి తన కన్నవారికి దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పైగా, తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను చూసుకోవాల్సిన తానే దూరంగా ఉండాల్సి రావడంతో ఆ యువతికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో ఇంట్లో ఓ సీసీ టీవీ కెమెరాను అమర్చి, ప్రతి రోజూ ఇంట్లోని తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటుంది. తాజాగా ఆ వీడియో వైరల్గా మారింది. పైగా, ఈ డియోను ఇప్పటివరకు 40 లక్షల మంది వీక్షించారు.
శివానీ శుక్లా అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్ వివిధ కారణాలతో తల్లిదండ్రులను వీడి వేరే నగరంలో ఉండాల్సి వచ్చింది. దీంతో ఇంట్లో సర్వైలెన్స్ కెమెరాను అమర్చాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం ఆమెకు ఓ మధుర అనుభవాన్ని మిగిల్చింది.
నాటి నుంచి ఆమె తల్లిదండ్రులు దాని ఎదురుగా వచ్చి లెన్స్లోకి చూస్తూ పలకరిస్తున్నట్లు చేతులు ఊపటం మొదలుపెట్టారు. ఒక దశలో ఆమె తల్లి కెమెరా వద్దకువచ్చి 'సమయానికి తిన్నావా' అంటూ సంకేతాలతో కుమార్తెను అడిగినట్లు కనిపించింది. ఈ వీడియోను శివానీ ఇన్స్టాలో పోస్టు చేసి 'ఇంట్లో సీసీటీవీ ఇన్స్టాల్ చేయడం నా జీవితంలో తీసుకొన్న బెస్ట్ నిర్ణయం' అని పేర్కొంది.
ఈ పోస్టుకు నెటిజన్లు ఇప్పటివరకు 2.32 లక్షల లైకులు ఇచ్చారు. ఈ రోజుల్లో ఎంత దూరంలో ఉన్నా.. ఒక చిన్న కెమెరాతో మన ఆత్మీయులతో ఎప్పుడూ టచ్లో ఉండొచ్చని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.