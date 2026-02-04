యార్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన కాంగ్రెస్ నేత.. తప్పుబట్టిన తెన్నేటి కృష్ణ ప్రసాద్
గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి పార్లమెంటులో చారిత్రాత్మక ప్రాతినిధ్యం ఉంది. ఆ పార్టీకి చెందిన కొత్త ఎంపీ కృష్ణ ప్రసాద్ తెన్నేటి సభను తన వాగ్ధాటితో ఉర్రూతలూగించడంతో ఇది అద్భుతంగా ప్రదర్శితమైంది. యాదృచ్ఛికంగా, నిన్న పార్లమెంటులో టీడీపీ ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణ ప్రసాద్ అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన కాంగ్రెస్ ఎంపీలను నిలదీసి తన పదునైన వాక్చాతుర్యానికి తగ్గట్టుగా వ్యవహరించారు.
లోక్సభలో గందరగోళం జరుగుతున్నప్పుడు, చైర్పర్సన్ కృష్ణ ప్రసాద్, అధ్యక్ష స్థానాన్ని ఉద్దేశించి 'యార్' అనే పదాన్ని ఉపయోగించినందుకు కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ను మందలించారు. అది పార్లమెంటరీకి తగని భాష అని పేర్కొన్నారు. కృష్ణ ప్రసాద్ వృత్తిరీత్యా ఐపీఎస్ అధికారి, ఆయన తెలంగాణ డీజీపీగా కూడా పనిచేశారు.
తన బలమైన విద్యా నేపథ్యంతో, ఆయన వ్యవస్థలోని సాంకేతిక అంశాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉన్నారు. తదనంతరం ప్రతిపక్ష ఎంపీల నుండి ఎటువంటి అగౌరవాన్ని అనుమతించలేదు. బాపట్ల టీడీపీ ఎంపీ తన బలమైన వైఖరితో పార్లమెంటును తనవైపు తిప్పుకున్న వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
"నేను అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, ప్రతిపక్షం నుండి ఎవరో అధ్యక్ష స్థానాన్ని యార్ అని పిలిచారు, ఇది ఏ ప్రజా ప్రతినిధుల సభలోనైనా అభ్యంతరకరం. దానికి నాకు వచ్చిన సమాధానం, యార్ అనడంలో తప్పేముంది? దానికి కొనసాగింపుగా, వారిలో కొందరు టేబుల్ వద్దకు వచ్చి కాగితాలను చించి విసిరేశారు, ఇది కూడా అభ్యంతరకరమే," అని కృష్ణ ప్రసాద్ అన్నారు.