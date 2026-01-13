మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (20:29 IST)

viral video, ఇదిగో ఈ పామే నన్ను కాటేసింది, చొక్కా జిప్ తీసి నాగుపామును బైటకు తీసాడు, ద్యావుడా

snake in the shirt
నాగుపామును చూస్తేనే వణికిపోతాం. అది పడగవిప్పి బుసలు కొడుతుంటూ ఇక ఎవ్వరికీ అటువైపు వెళ్లే ధైర్యం కూడా వుండదు. అట్లాంటిది ఏకంగా ఆ పామును తన చొక్కా లోపల పెట్టేసుకుని వచ్చేసాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మధుర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ఓ వ్యక్తి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి తనను పాము కాటు వేసిందనీ, తనకు చికిత్స చేయాలంటూ వైద్యులతో చెప్పాడు. అప్పుడా వైద్యులు... నిన్ను ఏ పాము కరిచిందో చెప్పు, తెలిస్తే వైద్యం మరింత సుళువు అవుతుందని అన్నారు. వాళ్లు ఆ మాట అనగానే... ఒక్క క్షణం అంటూ తన చొక్కా జిప్ తీసి పామును బైటకు తీసి.. ఇదిగో ఇదే నన్ను చేయి పైన కాటేసింది అంటూ నాగుపామును చూపించాడు. దాంతో అక్కడ వున్నవారంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
 

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారులో రాసిన ప్రతి సీన్‌కి ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారే : అనిల్ రావిపూడి

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారులో రాసిన ప్రతి సీన్‌కి ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారే : అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి మెగా బ్లాక్ బస్టర్ 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో అలరించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయిక నటించారు. శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని ప్రజెంట్ చేశారు. ప్రిమియర్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం మెగా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకొని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ మెగా బ్లాక్ బస్టర్ థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.

నారీ నారీ నడుమ మురారి టికెట్లు ఎంఆర్‌పీ ధరలకే : నిర్మాత అనిల్ సుంకర

నారీ నారీ నడుమ మురారి టికెట్లు ఎంఆర్‌పీ ధరలకే : నిర్మాత అనిల్ సుంకరశర్వా, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించిన చిత్రం నారీ నారీ నడుమ మురారి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్‌తో కలిసి అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు. జనవరి 14న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పలు విషయాలు తెలిపారు.

మీకే చెప్పేది, మా ఇద్దర్నీ వీడియో తీయొద్దు: ఫోటోగ్రాఫర్లపై కృతి సనన్ ఆగ్రహం

మీకే చెప్పేది, మా ఇద్దర్నీ వీడియో తీయొద్దు: ఫోటోగ్రాఫర్లపై కృతి సనన్ ఆగ్రహంసినీ నటులు తమ వ్యక్తిగత విషయాలు గోప్యంగా వుండాలని కోరుకుంటారు. కానీ సినీ సెలబ్రిటీలు తమ కంటికి కనిపిస్తే ఊరుకుంటారా ఫోటోగ్రాఫర్లు, ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ అలానే బంధించేస్తారు. ఇప్పుడు అదే జరిగింది. బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ తన బోయ్ ఫ్రెండుతో వుండగా ఫోటోగ్రాఫర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లు తమ కెమేరాలకు పని చెప్పారు. అదేపనిగా తీయడం మొదలుపెట్టారు. ఇది గమనించిన కృతి సనన్ వారిపై గట్టిగా కేకలు వేసింది. ఏయ్.. ఏం చేస్తున్నారు. ఫోటోలు తీయకండి, వీడియోలు తీయకండి అంటూ చేతులు ఊపుతూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అయితే అప్పటికే ఫోటోగ్రాఫర్లు తాము చేయాల్సిందంతా చేసేసారు.

Maruti: రాజా సాబ్ గా ప్రభాస్ ని కొత్తగా చూపించాననే ప్రశంసలు వస్తున్నాయి : మారుతి

Maruti: రాజా సాబ్ గా ప్రభాస్ ని కొత్తగా చూపించాననే ప్రశంసలు వస్తున్నాయి : మారుతిటాలీవుడ్ సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా ప్రేక్షకుల ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ "రాజా సాబ్" మూవీ. ఈ సినిమా రిలీజైన 4 రోజుల్లో 201 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూళ్లను వరల్డ్ వైడ్ సొంతం చేసుకుంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్, పిల్లలు మూవీని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

సుమతీ శతకం నుండి అమర్దీప్ చౌదరి డాన్స్ తో తొలి సాంగ్ రిలీజ్

సుమతీ శతకం నుండి అమర్దీప్ చౌదరి డాన్స్ తో తొలి సాంగ్ రిలీజ్అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న సుమతీ శతకం చిత్రంలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్పేట్ శైలజ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి నహిద్ మహమ్మద్ ఎడిటింగ్ చేయగా ఎస్ హలేష్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా చేశారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుండి విడుదల అయిన ఫస్ట్ లుక్ & టీజర్ కు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభించింది.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండి

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండిమకర సంక్రాంతి అంటేనే సూర్యకిరణాల వెలుగులు, కొత్త బియ్యం ఘుమఘుమలు, ఇంటి ముంగిట అందమైన ముగ్గులతో అలరారే వేడుక. పవిత్ర స్నానాలు, గోపూజల వంటి సాంప్రదాయక విధులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే ఈ పండుగ రోజున, సంప్రదాయంతో పాటు సౌకర్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఫ్యాబ్ ఇండియా వారి మకర సంక్రాంతి ఫెస్టివ్ కలెక్షన్ అచ్చం అటువంటి క్షణాల కోసమే రూపొందించబడింది. ఇది సరళత, కళాత్మకత మరియు కాలాతీత డిజైన్ల అద్భుత సమ్మేళనం. ఈ కలెక్షన్‌లో మృదువైన, శ్వాసక్రియకు అనువైన కాటన్-సిల్క్ మిశ్రమ వస్త్రాలు ఉన్నాయి, ఇవి రోజంతా తేలిక పాటి, సౌకర్యవంతమైన అనుభూతులను అందిస్తాయి.

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభం

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్: మహిళల బాటమ్‌వేర్ విభాగంలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న గో కలర్స్(Go Colors), దక్షిణ భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేసింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో 4,430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కూడిన తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి నిహారిక కొణిదెల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటైన డాక్టర్ ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటైంది.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.
