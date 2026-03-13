జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్త పార్టీ పేరు ఇదే...
తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడఎంకే మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ నటరాజన్ కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. ఆ పార్టీకి ఆల్ ఇండియా పురట్చితలైవర్ మక్కల్ మున్నేట్ర కళగం అనే పేరుపెట్టారు. ఈ విషయాన్ని శుక్రవారం అధికారికంగా వెల్లడించారు.
మరోరెండు మూడు నెలల్లోతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరుగనున్న విషయం తెల్సిందే. దీంతో శశికళ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇటీవల సొంతంగా పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ఆమె... తాజాగా పార్టీ పేరును వెల్లడించారు.
అలాగే, పార్టీ సిహ్నంగా కొబ్బరి చెట్ల సమూహాన్ని పార్టీ గుర్తుగా ప్రకటించారు. శుక్రవారం తన అనుచరులతో కలిసి మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు. తమ పార్టీ ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలా పనిచేస్తుందని, గుర్తు ఐక్యతకు చిహ్నమన్నారు.
ఇటీవల కొత్త పార్టీ ప్రకటన సందర్భంగా శశికళ మాట్లాడుతూ.. జయలలిత మరణం తర్వాత పార్టీలో సమస్యలు తలెత్తాయని, తాను ముఖ్యమంత్రిగా నియమించిన వ్యక్తి వెన్నుపోటు పొడిచారని ఆరోపించారు. తొమ్మిదేళ్లు మౌనంగా ఉన్నానని, ఇకపై ఉండటం కుదరదని, ఇంకా మౌనంగా ఉంటే కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు ద్రోహం చేసినట్లు అవుతుందన్నారు.