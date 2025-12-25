ఓటు వేసి గెలిపిస్తే థాయ్లాండ్ ట్రిప్ - పూణె ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల హామీలు
మహారాష్ట్రలోని పూణె మున్సిపాలిటీకి జనవరి 15వ తేదీన ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు పోలింగ్ సమీపించే కొద్దీ సరికొత్త హామీలను ఇస్తున్నారు. తమకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తే లగ్జరీ కారు, బంగారం, థాయ్లాండ్ విహారయాత్రకు తీసుకెళతామంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు పలువురు అభ్యర్థులు ఖరీదైన కానుకలు, ఉచితాలను ప్రకటిస్తున్నారు. కొందరు అభ్యర్థులు పట్టుచీరలు, బైకులో, లగ్జరీకార్లు, బంగారు ఆభరణాలు, విదేశీ ట్రిప్పులు వంటి ఆఫర్లు ఇస్తున్నారని జాతీయ మీడియాలో కథనాలు ప్రసారమవుతున్నాయి. ఓట్ల కోసం లక్కీ డ్రాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఒక వార్డులో ఓ సీనియర్ నేత మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు కొన్ని గజాల స్థలాన్ని కూడా ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఇందుకోసం లక్కీ డ్రా కూడా నిర్వహిస్తున్నట్టు సమాచారం. మరో అభ్యర్థి నూతన దంపతులకు థాయ్లాండ్ ట్రిప్పును ఆఫర్ చేస్తుండగా, మరికొన్ని వార్డుల్లో లక్కీ డ్రా పేరుతో బైకులో, ఎస్.యూ.వీలు బంగారు ఆభరణాలు ఇస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఇంకొన్ని వార్డుల్లో కుట్టు మిషన్లు, సైకిళ్లు పంపిణీ చేసినట్టు సమాచారం. దీంతో అభ్యర్థుల ఖర్చుపై ఎన్నికల అధికారులు నిఘా పెట్టాలని మరికొందరు కోరుతున్నారు.