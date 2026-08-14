అసభ్యకరం, ఇంతకన్నా రాహుల్ గాంధీ నుంచి ఏమి ఆశించగలం?: నటి ఖుష్బూ
కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ నుంచి ఇంతకంటే మనం ఏమి ఆశించగలం అంటూ భాజపా నాయకురాలు, నటి ఖుష్బూ అన్నారు. ఆమె ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొంటూ... రాహుల్ గాంధీ అసభ్యకరమైన వాక్చాతుర్యం నన్ను ఆశ్చర్యపరచదు. దీనికి భిన్నంగా ఆశించడం మన అవివేకం అవుతుంది. ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న నాయకుడైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీజీతో సమానుడు కానే కాదు, కనీసం అణువంత కూడా సమానత్వం కలిగి లేడు.
ప్రధానమంత్రిపై అతని ద్వేషం విషపూరితమైనది. అంతే అసహ్యకరమైన మరొక వ్యక్తి, వేరొక మహిళ గురించి చేసిన నీచమైన, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యను ఆయన ఖండించకుండా నవ్వినప్పుడు ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మనుషులకు ఎంత దయనీయమైన మనస్తత్వం ఉందో. బహుశా ఇది, సొంత వైఫల్యాలు, లోపాలు, తప్పులను ఎలా విస్మరించి, కేవలం ద్వేషంతో నింపుతారో చూపిస్తుంది. బూడిద నుండి పుంజుకోవడంలో మీరు మరోసారి విఫలమయ్యారు మిస్టర్ రాహుల్ గాంధీ అంటూ పేర్కొన్నారు.
The vulgar rhetorical actions of Rahul Gandhi does not surprise me. Expecting anything else will be our foolishness. He is not at par neither holds even an iota of equality with the PM @narendramodi ji, a leader leading the world. His hatred is venomous against the PM and it is… pic.twitter.com/JyiUKTrk6N— KhushbuSundar (@khushsundar) August 14, 2026