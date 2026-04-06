వైరల్ వీడియో: గోంగూర తింటూ.. క్యాబేజీ నములుతూ.. ఓట్లు అడుగుతున్న మన్సూర్ అలీ ఖాన్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఈ నెల 23వ తేదీన జరుగనున్నాయి. ఒకవైపు ఎండలు మండిపోతున్నప్పటికీ అభ్యర్థులు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కోలీవుడ్ నటుడు మన్సూర్ అలీఖాన్ విభిన్నమైన పద్ధతిలో ఓటర్ల వద్దకు వెళ్లి ఓటు వేయాలని అడుగుతున్నారు.
తిరుచిరాపల్లిలోని లాల్గుడి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న మన్సూర్ అలీఖాన్ కూరగాయల మార్కెట్లో ప్రజల వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ గోంగూర కట్టను తీసుకుని అందులో ఆకులను పీక్కుని తింటూ తనకు ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించాడు. ఆ తర్వాత అరటిదొప్పను నమిలేశాడు. ఇంకొంచం ముందుకు వెళ్లి క్యాబేజీ తీసుకుని కత్తితో ముక్కలు చేసి పచ్చి క్యాబేజీనే నమిలేశాడు.
మన్సూర్ అలీఖాన్ చేస్తున్న వింత చేష్టలను అక్కడివారంతా ప్రత్యేకంగా గమనించారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి మన్సూర్ ఓ కూరగాయల వ్యాపారి వద్ద కూర్చుని వారి కూరగాయలను అమ్మి పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.