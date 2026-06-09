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కుక్క కరిచిన వ్యక్తి ఎలా అయిపోయాడో చూడండి, వీడియో
ఈరోజుల్లో వీధి కుక్కలు ఎక్కడబడితే అక్కడ జనాల్ని కరుస్తున్నాయి. వాటి జోలికి వెళ్లకపోయినా కూడా పిక్కల్ని పట్టి పీకుతున్నాయి. వీధి కుక్కల బారిన పడి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ కుక్కల బెడదను వదిలించాలని సుప్రీంకోర్టు సైతం ఆదేశించింది. ఐనా వీధి కుక్కల బెడద మాత్రం పోవడంలేదు. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని గురుదాస్ పూర్ మెడికల్ సెంటర్లో కుక్కకాటుకి గురై ర్యాబిస్ వ్యాధిన బారినపడ్డ వ్యక్తికి సంబంధించిన విపరీత చర్యల వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
అతడిని కొన్ని వారాల క్రితం కుక్క కరిచిందట. ఏముందిలే మన కుక్కే కదా.... ఏం చేస్తుందని వదిలేసారట. దాంతో అతడికి రేబిస్ వ్యాధి సోకింది. ఇప్పుడు అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా మారింది. కుక్క మాదిరిగా అరుస్తున్నాడు. మంచినీళ్లు దాహం తీర్చుకునేందుకు భయపడుతున్నాడు. అతడి బాధను చూసిన వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కుక్క కరిచిన వెంటనే 24 గంటల లోపే చికిత్స చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కుక్కకాటుకి వైద్యం చేయించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు ఏర్పడుతుందనీ, ఒక్కసారి ర్యాబిస్ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తే... ఇక ఆ వ్యక్తి బ్రతకడం కష్టం అని వారు చెబుతున్నారు.
కుక్క కరిస్తే పట్టించుకోలేదు.. చివరికి ఇలా !— News Line Telugu (@NewsLineTelugu) June 9, 2026
పంజాబ్లోని గురుదాస్పూర్ మెడికల్ సెంటర్లో రేబిస్తో బాధపడుతున్న ఓ వ్యక్తి
కొన్ని వారాల క్రితం యువకుడిని కుక్క కరవగా పట్టించుకోకపోవడంతో సోకిన రేబిస్ వ్యాధి
కుక్క కరిచిన 24 గంటల్లోపే చికిత్స చేయించుకోవాలని, ఒక్కసారి లక్షణాలు… pic.twitter.com/xQDnIDU08h
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