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వరకట్నం వేధింపులు.. ఇంటి చుట్టూ సీసీటీవీ కెమెరాలు.. 45 రోజులకే నవవధువు ఆత్మహత్య
మహారాష్ట్రలోని అంబర్నాథ్లో, వివాహం జరిగిన కేవలం నెలన్నర రోజులకే విశాఖ తిల్కర్ అనే 26 ఏళ్ల నవవధువు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీనికి గృహ హింస, వేధింపులే కారణమని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. విశాఖ తన భర్త, అత్తమామల చేతిలో నిరంతరం మానసిక, శారీరక వేధింపులకు గురైంది. నిందితుడైన భర్త డాక్టర్ నితిన్ తిల్కర్ను శివాజీనగర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అదే సమయంలో, ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్లు నమోదైన అతని తల్లి ఛాయా తిల్కర్, సోదరుడు నినాద్ తిల్కర్ల ఆచూకీ కనుగొనేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
Mumbai Woman
ఏప్రిల్ 30న వివాహం జరిగిన తర్వాత, పుట్టింటి నుండి డబ్బు, బంగారం తీసుకురావాలని పదేపదే ఒత్తిడి చేయడంతో విశాఖ జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. విశాఖ కదలికలు, ఇతరులతో ఆమె జరిపే సంభాషణలను నిరంతరం గమనించేందుకు ఆమె భర్త ఇంటి లోపల, బయటా అనేక సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారని బాధితురాలి బంధువులు ఆరోపించారు.
విశాఖ పొరుగువారితో లేదా కుటుంబ సభ్యులు కాని వ్యక్తులతో మాట్లాడినప్పుడల్లా, ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆమెను ప్రశ్నించేవారని, కొట్టేవారని తెలిసింది.
వివాహ సమయంలో ఇచ్చిన వరకట్నంపై విశాఖ అత్తమామలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని, అదనపు నగదు, విలువైన వస్తువుల కోసం డిమాండ్ చేస్తూనే ఉండేవారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు.
ఆమె మరణానికి రెండు రోజుల ముందు, పొరుగున నివసిస్తున్న ఒక మహిళతో మాట్లాడినందుకు విశాఖపై దాడి జరిగిందని సమాచారం.
తన అత్తవారింట్లో ఎదుర్కొంటున్న వేధింపులు మరియు హింస గురించి విశాఖ తన తల్లికి తెలియజేసిందని సమాచారం.
ఆమెను తిరిగి ఇంటికి తీసుకురావాలని ఆమె తల్లిదండ్రులు యోచిస్తుండగానే, విశాఖ ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు వారికి సమాచారం అందింది.
కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, శివాజీనగర్ పోలీసులు డాక్టర్ నితిన్ తిల్కర్, ఛాయా తిల్కర్, నినాద్ తిల్కర్లపై ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం, మానసిక, శారీరక హింసకు గురిచేయడం వంటి అభియోగాలతో కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీసులు ఆమె భర్తను అరెస్టు చేశారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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