కింద నుంచి కొండపైకి నీరు ప్రవహిస్తోంది, ఏమిటీ వింత? (video)
విశ్వం అనేక వింతలతో నిండిపోయి వుంటుంది. తెలుసుకునేకొద్దీ మనం సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనవుతాము. తాజాగా ఛత్తీస్ గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉల్టాపానీ అనే పర్యాటక ప్రాంతంలో నీరు పల్లం నుంచి ఎత్తువైపు ప్రవహిస్తోంది. ఈ వింతను చూసేందుకు ప్రజలు వస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఇలా జరగడం వెనుక కారణం వుందని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు. ఈ ప్రదేశం గురుత్వాకర్షణ వ్యతిరేకమైనదిగా వుండటం వల్లనే అలా జరుగుతోందట. ఈ మెయిన్పట్ ప్రాంతంలో నీటిని, వాహనాలను పైకి లాగే గురుత్వాకర్షణ శక్తి కంటే శక్తివంతమైన అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంది. శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో ఇలాంటి ప్రదేశాలు మన దేశవ్యాప్తంగా ఐదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 64 ఉన్నాయని చెపుతున్నారు.
ఉల్టాపానీ ప్రదేశంలో ప్రభావవంతమైన గురుత్వాకర్షణ శక్తి కంటే ఎక్కువ శక్తి ఉంటేనే నీరు పైకి ప్రవహించడం సాధ్యమవుతుంది. ఇది నీటిని పైకి లాగగలదు. తలక్రిందులుగా ఉన్న నీరు ఉన్న ప్రాంతంలో, గురుత్వాకర్షణ శక్తి కంటే శక్తివంతమైన అనేక అంశాలు ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మనదేశంలో ఇలాంటి ప్రదేశాలు మొత్తం ఐదు వున్నాయి. వాటిలో మొదటిది లేహ్- లడఖ్. రెండవది తులసి శ్యామ్ అమ్రేలి- గుజరాత్. మూడోది కలో దుంగర్ కచ్-గుజరాత్, నాలుగవది జోగేశ్వరి విఖ్రోలి లింక్ రోడ్- ముంబై, ఐదవది ఉల్టాపాని- మెయిన్పట్, ఛత్తీస్గఢ్.
ప్రజలు దీనిని దయ్యాలుగా భావించేవారు
ఒక సీనియర్ మెయిన్పట్ టూరిజం అధికారి ఇలా అంటున్నారు, “కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు, ప్రజలు ఈ ప్రదేశాన్ని దయ్యాలుగా భావించారు. పర్యాటక శాఖ ప్రచారం తర్వాత, అవగాహన పెరిగింది. దీని తర్వాత, పర్యాటకులు సందర్శించడం ప్రారంభించారు.”