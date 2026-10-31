ఇటుకతో చిన్నారిపై రాక్షస దాడి చేసిన బాలుడి మానసిక స్థితి చెక్ చేస్తాం, కేసు కూడా: పంచకుల డిసిపి
హర్యానాలోని సెక్టార్ 20, పంచకుల ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూల్లో 8 ఏళ్ల బాలుడు ఆరేళ్ల చిన్నారిపై అత్యంత పాశవికంగా ఇటుకరాయితో దాడి చేయడంపై పంచకుల డిసిపి అదితి సింగ్ స్పందించారు. ఆమె ఈ ఘటన గురించి మాట్లాడుతూ... అక్టోబరు 28న సెక్టార్ 20, పంచకుల ప్రభుత్వ మోడల్ స్కూలులో దురదృష్టకరం సంఘటన జరిగింది. ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు ఆరేళ్ల చిన్నారిపై దారుణమైన దాడి చేసాడు.
ప్రస్తుతం బాధిత చిన్నారికి పిజిఐ చంఢీగర్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పుకున్నది. దాడికి పాల్పడ్డవాడు మైనర్ కాబట్టి జువనైల్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అతడిపై కేసు నమోదు చేస్తాము. అలాగే అతడి మానసిక స్థితి ఎలా వున్నదో కూడా వైద్యుడితో తనిఖీ చేయిస్తాము. పోలీసులు జరిపిన ప్రాథమిక దర్యాప్తులో పాఠశాల యాజమాన్యం చూసీచూడనట్లుగా వ్యవరించడం వల్లన కూడా ఈ దాడి జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నాం. పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలియజేస్తాము.
#WATCH पंचकूला(हरियाणा): DCP, पंचकूला, अदिति सिंह ने बताया, "28 अक्टूबर को गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 20 पंचकुला में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई जिसमें एक 8 साल के छात्र ने छह वर्षीय छात्रा के साथ मारपीट की। फिलहाल छात्रा का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है और वह खतरे के बाहर है। मामले में एक नाबालिग छात्र शामिल है जिसकी उम्र 8 वर्ष है उसके उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप उसका एक्सपर्ट से साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाया जा रहा है और उसी के तहत आगे की प्रक्रिया करी जाएगी। पुलिस जांच के दौरान स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। हमने जेजे एक्ट और बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की है।" (सोर्स: पुलिस)— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 31, 2026