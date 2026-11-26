నువ్వసలు హిజ్రావో కాదో ఈరోజే తేలుస్తాం, భయపడి చెరువులో దూకిన నకిలీ హిజ్రా?!!
హిజ్రాను వెంబడించడంతో చెరువులోకి దూకి పొదల్లో దాక్కున్న వ్యక్తి మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ లార్డ్గంజ్ ప్రాంతంలో ఆదీ ప్లాజా సమీపంలో నకిలీ హిజ్రాగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని నిజమైన హిజ్రాలు వెంబడించినట్లు సమాచారం. వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆ వ్యక్తి చెరువులోకి దూకి, పొదల్లో దాక్కున్నాడు. గంటకు పైగా అక్కడే ఉండటంతో స్థానికంగా ఆందోళన నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని, వ్యక్తిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. అతని వద్ద ఎలాంటి ఆయుధాలు లభించలేదని పోలీసులు నిర్ధారించారు. నిజమైన హిజ్రాల బృందంతో ఘర్షణ జరిగినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. జబల్పూర్లో నకిలీ హిజ్రాల పేరుతో వసూళ్లకు పాల్పడుతున్న ఘటనలపై గతంలోనూ ఫిర్యాదులు రావడంతో ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. #Jabalpur #MadhyaPradesh #PoliceRescue #LocalNews— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) November 26, 2026