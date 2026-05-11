పెళ్ళి వేడుకలో కుమ్మేసుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు... (వీడియో)
మహారాష్ట్రలోని వసాయ్లోని ఓ వివాహ వేడుక తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. వివాహం ముగిసిన కొద్దిసేపటికే వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాల పోలీసులకు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం, చివరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది.
వసాయ్లోని ఫంక్షన్ హానులో ఆదివారం ఈ వివాహ వేడుక జరిగింది. పెళ్లి ముగిసిన అనంతరం ఇరు కుటుంబాల మధ్య మొదలైన చిన్నపాటి వాగ్వివాదం పెరిగి పెద్దదైంది. ఇది కాస్తా ముదిరి ఒకరినొకరు తోసుకోవడం, ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు విసురుకోవడం వరకు వెళ్లింది. ఈ గొడవకు సంబంధించిన వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కొందరు ఈ దాడిలో గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కట్నం విషయంలోనే ఈ గొడవ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.
ఈ ఘటన తర్వాత ఇరు పక్షాలు వారు మాణిక్పూర్ పోలీస్ స్టేషనులో పిర్యాదు చేశారు. తమపై దాడి చేశారంటూ ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. అయితే, వధువు కుటుంబం ఒక అడుగు ముందుకేసి పోక్సో చట్టం కింద తీవ్రమైన ఆరోపణలతో ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం.
రెండు వర్గాల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన పోలీసులు.. బీఎన్ఎస్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కొంతమందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.