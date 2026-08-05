ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు డబ్బు చెల్లించి ప్రధానిని బలవంతంగా తిట్టించారా? సీజేపీ మెడకు ఉచ్చు బిగుస్తుందా?
జంతర్ మంతర్ నిరసన సమయంలో సోషల్ మీడియాలో అక్రమ కంటెంట్ ప్రచారం చేసినట్లు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒక నిర్దిష్ట ప్రేక్షక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని, డబ్బు చెల్లించి చేసే ప్రమోషన్ల ద్వారా చాలా అక్రమ కంటెంట్ను ప్రచారం చేశామని, తమ తప్పును మెటా అంగీకరించడంతో ఇది కాస్తా బొద్దింక జనతా పార్టీ మెడకు చుట్టుకుంటుందని అంటున్నారు.
వార్తా నివేదికల ప్రకారం, డబ్బు చెల్లించి చేసే పీఆర్ ద్వారా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 180 మంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను, 3 ఏజెన్సీలను ఢిల్లీ పోలీసులు గుర్తించారు. ఐతే వీళ్లందరికీ ఫండింగ్ చేసింది ఎవరనేది తేలనుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని దూషించిన చాలామంది నిరసనకారులు మీడియా ముందుకు వచ్చి తమతో బలవంతంగా ఇవన్నీ చెప్పించారని అంగీకరించడం గమనార్హం.
ఇవన్నీ నిజమని తేలితే మాత్రం బొద్దింక పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే, అతడి బృందం మొత్తం చాలా ఇబ్బందులు పడటం ఖాయమని అంటున్నారు.