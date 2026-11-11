9వ తరగతి అర్థ సంవత్సర పరీక్షలు బాగా రాశాడని కొడుక్కి బీఎండబ్ల్యూ కారు బహుమతి (Video)
వెస్ట్ బెంగాల్కు చెందిన ఓ బిజినెస్మేన్ చేసిన పని ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన కుమారుడు తొమ్మిదో తరగతి అర్థ సంవత్సర పరీక్షలు బాగా రాయడంతో పాటు మంచి మార్కులు సంపాదించడాని ఏకంగా బీఎండబ్ల్యూ కారును కొనుగోలు చేసి ఇచ్చాడు. ఈ లగ్జరీ కారు ధర రూ.2 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. దీనిపై ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మధ్య చర్చ సాగుతోంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని పుర్బా బర్ధమాన్ జిల్లా, గల్సి ప్రాంతంలోని పరాజ్ గ్రామానికి చెందిన బియ్యం వ్యాపారి షంసుద్దీన్ మిద్యా. ఆయన 15 ఏళ్ల కుమారుడు మహమ్మద్ తల్హా, 9వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతనికి ఎప్పటి నుంచో బీఎండబ్ల్యూ ఎం4 కాంపిటీషన్ స్పోర్ట్స్ కారు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ క్రమంలో హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు బాగా రాస్తే ఆ కారు కొనిస్తానని తండ్రి మాట ఇచ్చారు.
అనుకున్నట్టుగానే తలా పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించడంతో తండ్రి షంసుద్దీన్ తన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. కొడుకు కోరిక తీర్చడం కోసం ఆయన ముంబైలోని అంధేరిలో ఉన్న బీఎండబ్ల్యూ షోరూంకు వెళ్లి కారును కొనుగోలు చేశారు. అనంతరం దాన్ని ఓ ప్రత్యేకమైన కంటైనర్లో ఈ నెల 6న తమ గ్రామానికి తెప్పించారు. కంటైనర్ నుంచి కారును కిందకు దించుతున్నప్పుడు గ్రామస్థులంతా ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఈ కారు ధర సుమారు రూ.1.62 కోట్ల నుంచి రూ.2.30 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా.
అయితే, తల్హా వయసు 15 ఏళ్లు కావడంతో అతనికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు. అందువల్ల ప్రస్తుతానికి కారును తానే నడుపుతానని, కొడుక్కి లైసెన్స్ వచ్చాక అప్పగిస్తానని తండ్రి షంసుద్దీన్ తెలిపారు. ఆయన వద్ద ఇప్పటికే రేంజ్ రోవర్, వోల్వో వంటి పలు లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. కాగా, ఓ స్కూల్ విద్యార్థికి ఇంతటి ఖరీదైన బహుమతి ఇవ్వడంపై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కుటుంబపరమైన ఈ విషయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా వార్తలో నిలిచింది.