సీఎం మమత వచ్చి కీలక డాక్యుమెంట్లను తీసుకెళ్లారు .... ఈడీ ఆరోపణలు

వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తారా స్థాయికి చేరింది. తమను, తమ పార్టీని, తమ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసేందుకు బీజేపీ నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వసంస్థలను తమకు పావుగా ఉయోగిస్తున్నారంటూ టీఎంసీ నేతలు పదేపదే ఆరోపిస్తున్నారు. వీటిని రుజువు చేసేలా తాజాగా కోల్కతాలోని ఐ-ప్యాక్ సంస్థ కో ఫౌండర్ ప్రతీక్ జైన్ కార్యాలయం, నివాసాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో దాడులు జరిగాయి. ఈ సోదాలు జరుగుతున్న సమయంలోనే టీఎంసీ అధినేత్రి, బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి కీలక డాక్యుమెంట్లను తీసుకెళ్లారని ఈడీ అధికారులు ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పలు దస్త్రాలను సహా కీలక ఆధారాలను తీసుకెళ్లిపోయారని తెలిపారు. సీఎం సహా ఆమె సహాయకులు, పోలీసులు వాటిని బలవంతంగా తీసుకెళ్లారని వెల్లడించారు. బొగ్గు అక్రమ రవాణా ద్వారా ఆదాయం పొందిన వ్యక్తులకు సంబంధించి కోల్కతాలో ఈ సోదాలు చేపట్టినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. హవాలా మనీతో ఐప్యాక్కు సంబంధం ఉందని, ఇందులో ఓ వ్యక్తికి ఈ సంస్థకు మధ్య రూ.కోట్లాది రూపాయల లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించామని పేర్కొంది. భారీ సంఖ్యలో పోలీసు అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి ఐప్యాక్ డైరెక్టర్ నివాసానికి వచ్చారని, అంతకుముందు వరకు సోదాలు శాంతియుతంగా, అధికారికంగా జరిగాయని ఈడీ పేర్కొంది. సాధారణ ప్రక్రియలో భాగంగానే ఈ సోదాలు జరిగాయని, ఏ రాజకీయ పార్టీ, ఏ ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని వీటిని చేపట్టలేదని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ స్పష్టం చేసింది.