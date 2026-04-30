ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలను డబ్బుతో కొనేశారు.. గెలిచేది మేమే: బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి రెండు దశల్లో జరిగింది. మే 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరుగనుంది. అయితే, బెంగాల్లో రెండో దశ పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను అనేక టీవీ సంస్థలు వెల్లడించాయి. వీటిలో బెంగాల్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రాబోతుందంటూ పేర్కొన్నాయి. వీటిపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఘాటుగా స్పందించారు. ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ డబ్బులిచ్చి, ఒత్తిడి చేసి మీడియా సంస్థల వాటిని ప్రసారం చేయించిందని ఆమె సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక వీడియో సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు.
స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు పడిపోకుండా నిరోధించడం, మే 4వ తేదీన జరిగే ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల స్థైరాన్ని దెబ్బతీయడమే ఈ వ్యూహం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశమని మమత వివరించారు. నిజానికి తృణమూల్ 226 నుంచి 230కి పైగా స్థానాల్లో గెలుస్తుందని బీజేపీ అర్థమైందన్నారు. అందుకే మీడియా సంస్థలను అడ్డుపెట్టుకుని ఈ పని చేశారని ఆరోపించారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 1.08 గంటలకు ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలను మీడియా సంస్థలకు పంపినట్టు నా వద్ద ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉందని ఆమె తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర బలగాలు, రాష్ట్ర పోలీసులు, కలిసి ప్రజలపై తమ కార్యకర్తలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడినప్పటికీ ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా ఓటు వేసిన సామాన్య ప్రజలకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బెంగాల్ను కైవసం చేసుకోవాలన్న వారి భవిష్యత్ బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తమైుంది. ఎన్నో అణచివేతలను ఎదుర్కొని పోరాడిన నా పార్టీ కార్యకర్తలకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా అని మమత పేర్కొన్నారు.
అదేసమయంలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమయ్యే వరకు ఈవీఎంలు ఉన్న స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద అప్రమత్తంగా ఉంటూ కాపలాగా ఉండాలని ఆమె పార్టీ కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తాను కూడా వ్యక్తిగతంగా వీధుల్లోకి వచ్చి స్ట్రాంగ్ రూమ్లను కాపాడుతానని, తనను చూసిన కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. కౌంటింగ్ పూర్తయి, తాను ప్రెస్మీట్ పెట్టే వరకు ఏజెంట్లు టేబుళ్ల వద్ద నుంచి కదలవద్దని కోరారు.