సోమవారం, 11 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (15:53 IST)

బెంగాల్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణానికి భూమి కేటాయింపు : సీఎం సువేందు అధికారి

వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సువేందు అధికారి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బెంగాల్ రాష్ట్ర పొరుగున ఉండే బంగ్లాదేశ్ నుంచి చొరబాట్లను అరికట్టేందుకు వీలుగా కేంద్రం తలపెట్టిన కంచె నిర్మాణానికి అవసరమైన భూమిని కేటాయించారు. 
 
వెస్ట్ బెంగాల్ - బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణం కోసం బీఎస్‌ఎఫ్‌కు భూమిని కేటాయిస్తూ తొలి మంత్రివర్గ సమావేశంలోనే నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి మాట్లాడుతూ... ప్రజలకు హామీ ఇచ్చినట్లుగానే బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణానికి బీఎస్ఎఫ్‌కు భూమిని బదిలీ చేశామన్నారు. మరో 45 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందన్నారు. కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘ఆయుష్మాన్ భారత్’ పథకంతో పాటు ఇతర పథకాలనూ రాష్ట్రంలో అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
 
ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హామీ ఇచ్చినట్లుగా.. పాఠశాలల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి వయో పరిమితిని ఐదేళ్లు పొడిగించే ప్రతిపాదనకు కూడా కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని సువేందు పేర్కొన్నారు. హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన జూన్ 2025 జనగణన సర్క్యులర్‌ను గత ప్రభుత్వం విస్మరించిందని.. దానిని తక్షణమే అమలు చేసేలా తమ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. 

